annonse

annonse

Joe Exotic, kjent som «Tiger King», er flyttet fra et fengselssykehus i Texas til et fengselssykehus i North Carolina for videre behandling av prostatakreft, skriver NTB.

58-åringen slo seg opp som kontroversiell dyreparkeier og jungelkatt-oppdretter i USA. I januar i fjor ble dømt til 22 års fengsel for å ha prøvd å leie to ulike menn til å drepe dyrerettsaktivisten Carole Baskin.

Joe Exotic ble internasjonalt kjent via en BBC-dokumentar med journalisten Louis Theroux i 2011, og for alvor kjent via Netflix-dokumentarserien «Tiger King» i 2020, som nå får en sesong nummer to.

annonse

Tidligere denne måneden skrev Joe Exotic, på Twitter at hans prostatakreft er langt alvorligere enn tidligere antatt.

– Alle sammen, be for meg og vær min stemme, skrev han.

Doctors called me in today to break the news that my prostate biopsy came back with an aggressive cancer, Carole Will have her own party over this! Say a prayer everyone & be my voice 😢 love #joeexotic #exclusive #breakingnews #freejoeexotic #justiceforjoeexotic pic.twitter.com/M5wu7fI7a9 — Joe Exotic (@joe_exotic) November 3, 2021

@joe_exotic ✍️ I would like to ask the people on my jury after Tiger King 2 airs, did they really look at the evidence? My life is not a game, all I want is my freedom back. #freejoeexotic Thank you @fox23news for the truth! 🐅👑 #joeexotic #tigerking2 #tigerking2 #fox #justice pic.twitter.com/KZUxMK0zlI — Joe Exotic (@joe_exotic) November 19, 2021

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474