På den franske øya Guadeloupe i Karibia har demonstrasjoner mot koronarestriksjoner utartet til opptøyer for tredje dag på rad. Koloniherre Frankrike sender nye politistyrker.

Demonstranter hadde satt opp veisperringer.

Søndag ble tre personer skadd i øyas største urbane område, Pointe-a-Pitre, inkludert en 80 år gammel kvinne som ble truffet av en kule, melder NTB

En brannmann og en politimann ble også skadd, og flere butikker ble ranet både i Pointe-a-Pitre og i andre tettsteder. Det ble også satt fyr på en politistasjon.

Det var fagforeninger på øya som mante til demonstrasjoner mot Frankrikes innføring av koronapass, som kreves for å få tilgang til restauranter, kafeer, kulturelle og sportslige arrangementer og reiser. Demonstrantene protesterer også mot obligatorisk vaksinering i helsesektoren.

