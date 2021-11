annonse

annonse

Ta vaksinen, oppfordrer Rikshospitalet.

I det siste har Rikshospitalet opplevd økning i innleggelser av gravide med akutt behov for intensivbehandling, herunder med respirator.

– De er alle uvaksinerte, forteller overlege Ingvil Krarup Sørbye til NRK.

annonse

Statskanalen skriver at WHO tidligere har meldt at gravide som smittes løper større risiko for alvorlige symptomer enn ikke-gravide kvinner i samme alder.

I massevaksinasjonens tidlige fase var det uklart om gravide burde ta COVID-19-vaksine. Først i august 2021 kom Folkehelseinstituttet med en anbefaling.

Budskapet gjentas av overlege Sørbye.

annonse

– Vi vet at vaksinen beskytter mot alvorlig covid-sykdom. Det gjelder både den gravide selv, men også babyen i magen, sier Sørbye.

Sørbye tror mange gravide ikke har fått med seg anbefalingen om vaksinasjon, som tross alt ikke er mange uker gammel.

– Jeg tror også at vi som helsepersonell ikke har vært tydelige nok. Vi har ikke nødvendigvis vært oppdatert på alle nivåer av helsetjenesten, presiserer overlegen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474