Bloomberg har lagt ut bildene over fra demonstrasjon i Brussel mot myndighetens nedstengning.

Politiet mener omlag 35.000 demonstranter var i gatene i den belgiske hovedstaden søndag for å demonstrere mot nye coronatiltak. Det ble brukt vannkanoner og tåregass.

Restriksjonene innebærer hjemmekontor, og munnbind er påbudt på blant annet butikker og kollektivtransport for folk over ni år. Gyldig coronapass kreves for å få tilgang til teater, kino og restauranter. Regionene kan innføre munnbindpåbud i skolene. Det kreves også coronapass-krav og negativ test for inngang på nattklubb.

Like før klokken 17 var selve demonstrasjonen oppløst, men folk var fortsatt ute i gatene.

Under kan dere se livesending.

