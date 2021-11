annonse

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes risikerer krav på over 350.000 kroner i skatter og avgifter, etter at han har leid ut hjemmet i Tromsø og bodde gratis i Oslo.

Fylkesnes peker på Stortingets administrasjon.

– Administrasjonen kjente ikke til regelen, sier Fylkesnes til VG.

VG skrev fredag at Fylkesnes ikke betalte skatt for å bo gratis i stortingsleilighet fra 2015 til i dag, til tross for at han leier ut deler av leiligheten hjemme i Tromsø der han er folkeregistrert. SV-nestlederen eier også en leilighet i Oslo som han leier ut.

Stortingets administrasjon opplyser til VG at for Fylkesnes er verdien av gratis pendlerbolig i Oslo anslått til 780.000 kroner i årene 2015–2020. Avisens beregninger viser at normal inntektsskatt og arbeidsgiveravgift for Stortinget og Fylkesnes beløper seg til minst 350.000 kroner, melder NTB.

Skatteetaten uttalete til VG at alle arbeidstagere som får gratis pendlerleilighet må skatte av den fordelen, dersom de leier ut sitt eget hjem.

– Leies egen boenhet ut helt eller delvis, kan man altså ikke motta fri pendlerbolig skattefritt, sa seksjonssjef Lene Ringså i Skatteetaten.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen svarer ikke på spørsmål om administrasjonen ikke har visst at representantene skulle skatte av pendlerboligene dersom de leier ut egen bolig hjemme. Hun sier imidlertid at en pågående skatterevisjon også omhandler dette temaet.

– Stortingets administrasjon bekrefter å ha hatt dialog med Knag Fylkesnes om eventuell beskatning av pendlerbolig, sier Andreassen.

Godt kjent for vanlige folk

– Det finnes langvarig praksis om beskatning av pendlerbolig. Dersom arbeidstagerens faste bolig leies ut, er det praksis for at pendlerboligen blir skattepliktig, sa skattejurist og partner i Wiersholm, Bettina Banoun til VG fredag.

