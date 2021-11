annonse

Smittetallene for «Det mest vaksinerte stedet på jorda» nærmer seg nivået fra desember i fjor. Nå avlyser myndighetene alle offentlige julearrangementer og oppfordrer innbyggerne til å begrense de private juletilstelningene.

Allerede i april kunne mediene fortelle at den voksne befolkningen i den lille britiske enklaven med 33.000 innbyggere i Spania var tilnærmet fullvaksinert og at livet vendte tilbake til normalen. Siden den gang har Gibraltar også vaksinert gjestearbeiderne og ungdom mellom 16 og 18 år, og ved utgangen av september var kun 1,04% av den voksne befolkningen uvaksinert. Inkludert gjestearbeiderne er imidlertid Gibraltars offisielle tall for fullvaksinerte nå 118% .

Den 4. oktober ble vaksinasjonsprogrammet utvidet til å inkludere barn i alderen 12 til 15 år og boosterdoser til helsearbeidere, beboere ved aldershjemmene og den øvrige befolkningen over 50 år.

Det har imidlertid ikke hjulpet på smittetallene i den nye bølgen. De øker nå eksponentielt og nærmer seg nivået fra desember i fjor. De fem første dagene denne uken fikk Gibraltar 334 nye smittetilfeller og fredag kveld hadde de i henhold til Worldometer 706 pågående sykdomstilfeller.

I en pressemelding den 12. november, referert av Yahoo News, skriver myndighetene at «de gitt den eksponentielle økningen i antall smittetilfeller planlegger å kansellere en rekke av sine aktiviteter, inkludert offisielle julefester, mottakelser og tilsvarende samlinger». Videre skriver de at «regjeringen på det sterkeste fraråder at det avholdes store uformelle sosiale arrangementer, fester og mottakelser i minst de fire kommende ukene».

Yahoo News forteller videre at Gibraltar så langt har administrert ut 94.937 vaksinedoser, hvorav 39.815 er andredoser og 14.241 er oppfriskningsdoser (booster). Yahoo News har ut i fra dette kommet frem til at vaksinasjonsgraden til Gibraltar nå er på 139,5%. Boosterdosene regnes imidlertid ikke inn i den offisielle vaksinasjonsgraden, og Resett har valgt å legge de offisielle tallene til grunn for denne artikkelen. Gibraltar har kun benyttet Pfizer i vaksinasjonsprogrammet.

