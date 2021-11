annonse

Et våpen gikk av da bagasjen til en mann ble sjekket i sikkerhetskontroll på flyplassen i Atlanta i USA.

Våpeneierens bagasje gikk gjennom røntgenmaskinen da det ble avdekket «en forbudt gjenstand» i bagen. Eieren fikk beskjed om å ikke åpne bagen, men strakk likevel hånden inn i bagen for å ta ut gjenstanden, som viste seg å være et skytevåpen. Det gikk da av ved et uhell. Passasjeren løp da fra området og ut av flyplassbygningen, opplyser luftfartsmyndigheten TSA, skriver NTB.

Hendelsen skapte oppstyr i sosiale medier der folk la ut bilder og video etter å ha hørt lyden av skudd. TSA opplyser ikke om det gikk av ett eller flere skudd, men uttaler at ingen ble truffet. Derimot ble tre personer skadd da det oppsto kaos på stedet idet folk begynte å løpe.

Mannen, som senere ble identifisert som en 42 år gammel tidligere straffedømt, løp med våpenet fra stedet og forsvant ut av flyplassbygningen, opplyser luftfartsmyndigheten TSA.

An unintentional gun discharge in the Atlanta airport caused mass panic today among passengers who thought there was an active shooter.

There is not an active shooter. There was an accidental discharge at the Airport. There is no danger to passengers or employees. An investigation is ongoing, more information will be published on this channel.

— Atlanta Airport (@ATLairport) November 20, 2021