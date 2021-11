annonse

Over 2.000 barnehager stenger onsdag klokken 14 og ut dagen dørene i protest mot regjeringens budsjettkutt.

– Regjeringa fjerner opp mot 400 millioner kroner fra private barnehager neste år. Det skjer mens vi har en situasjon der en av tre barnehager allerede drifter i minus, sier administrerende direktør Anne Lindboe i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) til NRK.

Bakgrunnen for kuttet regjeringen foreslår i statsbudsjettet, er ifølge kunnskapsminister Tonje Brenna at staten betalte ut én milliard kroner for mye i pensjonstilskudd til de private barnehagene. Lindboe er enig i at barnehagene har fått for mye penger til dette formålet, men mener staten opererer med et for høyt tall.

Kunnskapsministeren på sin side hevder at beregninger viser at 90 prosent av de private barnehagene har fått mer til pensjon enn de faktisk bruker på pensjon til sine ansatte og at det derfor var rom for ytterligere kutt.

Også Solberg-regjeringen foreslo å stramme inn overfor barnehagene, men den nye regjeringen har gått hardere til verks.

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL hadde fredag et møte med kunnskapsminister Tonje Brenna hvor hun la frem sitt syn på forslaget til statsbudsjett for 2022 og orienterte om hvilke konsekvenser et kutt i pensjonstilskuddet kan føre til. Hun sa på møtet at kuttet ikke kan vurderes isolert, men må sees i sammenheng med at private barnehager er underfinansiert på andre områder.

Fredagens sa Lindboe at det hadde vært et nyttig og viktig møte der hun blant annet fikk orientert statsråden om den krevende økonomiske situasjonen som mange av medlemmene hennes er i nå, blant annet dokumentert i medlemsundersøkelsen nylig, men nå er åpenbart tonen blitt en annen.

– Det er forståelig at regjeringen må prioritere der summen av alle gode ønsker er høy, men nedprioritering av private barnehager er uforståelig sett i lys av at private barnehager sparer det offentlige og kommunene for utgifter. Man burde avvente behandlingen av Storberget-utvalget, og lytte til alle høringssvarene. De årlige omkampene om budsjettene skaper uro i sektoren. Den uroen har jeg stor forståelse for, og derfor står PBL i disse dager ekstra hardt på for å hjelpe alle våre medlemmer, sier Lindboe i en kommentar på PBLs egen nettside.

