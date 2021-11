annonse

En bil kjørte inn i en folkemengde under en juleparade i byen Waukesha i den amerikanske delstaten Wisconsin.

Det skal også ha blitt avfyrt skudd fra bilen, skriver Milwaukee Journal Sentinel.

En rød SUV kjørte i høy hastighet rett inn i folkemengden rett bak et skolekorps. Byens ordfører har bekreftet at flere mennesker er skadd, men skadeomfanget er foreløpig uklart.

Folk skal ha løpt skrikende inn i butikker og andre lokaler for å komme seg i sikkerhet.

Ifølge politiet på stedet skal minst 30 personer være innvolvert i hendelsen.

12 år gamle Ashlee Coronado, var til stede under paraden sammen med sin familie.

– Vi var så spente når vi så bilen som hadde et bål og varm luft. Det er så kaldt så det er alltid morsomt når denne bilen kommer og varmer oss. Plutselig kommer en rød bil rett forbi meg og mine kusiner. Han kjørte veldig fort og traff en person. Først så tenkte jeg at det var en del av paraden, så gikk det opp for meg at dette var virkelig. Vi skrek alle sammen. Vi var ikke mer enn en halvmeter unna.

Paraden er alltid den største hendelsen i løpet av året i Waukesha, og markerer starten på julesesongen.

