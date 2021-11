annonse

annonse

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) bekrefter på regjeringens nettsider at et barn av et IS-medlem, som har oppholdt seg i en leir i Syria, er hentet ut av norske myndigheter og nå på vei til Norge via Irak.

– Barnet hadde norsk far. Far-barn-relasjonen er etablert gjennom DNA og barnet vurderes derfor som norsk statsborger. Barnet er under skolealder og skal til Norge, sier Huitfeldt.

Ifølge VG , som skrev om saken først, ble operasjonen gjennomført i dag i byen Qamishli i Rojava i Nord-Syria. Avisen skriver at barnet, som er overført fra kurdiske selvstyremyndigheter til norsk personell fra UD og Forsvaret, er på vei mot Norge via Irak.

– I Norge vil barnet få den oppfølgingen og omsorgen det trenger og den bistanden som måtte være nødvendig fra barnevernet og eventuelt andre myndigheter, sier Huitfeldt.

annonse

UD forteller at de ikke ønsker å bidra til identifisering av barnet og derfor har valgt å ikke gi nærmere opplysninger om barnet eller dets reise til Norge. Redd Barna er glade for at barnet blir hentet til Norge, og håper at flere kan følge etter.

– Vi håper dette vitner om at norske myndigheter vil hente hjem de resterende barna og deres mødre, sier direktør Gunvor Knag Fylkesnes for politikk og kommunikasjon i Redd Barna.

Knag påpeker at Norge har juridiske forpliktelser overfor disse barna og sier at det er helt uakseptabelt om norske myndigheter med viten og vilje tillater at norske barn blir sittende igjen i det hun omtaler som torturlignende forhold. Nå må de få komme hjem før det er for sent, sier hun.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474