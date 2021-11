annonse

Frikjennelsen av Rittenhouse er dårlig nytt for president Joe Biden.

President Biden har opplevd synkende popularitet blant amerikanske velgere, ikke minst på grunn av den vedvarende pandemien og tiltakende inflasjon, skriver NTB.

Nå får han i tillegg en ny rasedebatt og protester mot politivold å hanskes med.

– Dette er noe av det siste Biden vil engasjere seg i akkurat nå. Han vil konsentrere seg om å få Build Back Better-planen gjennom Senatet, sier direktør Christopher Borick ved Muhlenberg College Institute of Public Opinion.

Build Back Better er Bidens store reformpakke som blant annet inneholder mer penger til gratis barnehage, subsidier til barnepass, helsetjenester for eldre og annen eldreomsorg, samt tiltak for ren energi og elektriske biler. Tiltakene blir delvis finansiert av økt skatt for rike og selskaper.

Frikjennelsen av Rittenhouse kommer derfor på et dårlig tidspunkt for Biden.

Etter frifinnelsen kom Biden med en forsiktig uttalelse, der han ga uttrykk for respekt for juryens beslutning, men ii etterkant sier han at han i likhet med mange amerikanere er «sint og bekymret» over at Rittenhouse ble frifunnet.

Kongressmedlemmet Lauren Boebert, uttalte lørdag at en sterk reaksjon på frifinnelsen fra demokratene ville tjene hennes parti i mellomvalget neste år.

– Det virker som om de liberale vil at selvforsvar skal være ulovlig. De kan jo forsøke å gå til valg på det i 2022 og se hvor langt de kommer med argumentet blant vettuge amerikanere, tvitret Boebert.

Allerede før dommen falt i Rittenhouse-saken har Biden opplevd press fra egne rekker over mangelen på reformer av politiet og valgsystemet.

Det fra før svært så betente og polariserende debattklimaet i USA, når nye høyder etter at flere representanter for Republikanerne ønsker å løfte opp Rittenhouse som sin nyeste helt i landets «kulturkrig» .

Mandag har Fox News ryddet plass til et stort TV-intervju med 18-åringen.

