annonse

annonse

– Jeg er misfornøyd med hvor vi er nå. Det er pussig at det er regjeringspartiene som skrur opp temperaturen i en slik forhandling, sa en tydelig irritert Lysbakken til pressen om de foreløpige resultatene av budsjettforhandlingene.

Lysbakken sa i går ja til å møte de parlamentariske lederne i Arbeiderpartiet og Senterpartiet, Rigmor Aasrud og Marit Arnstad, til det SV kalte et statusmøte om budsjettforhandlingene klokken 10.00 i dag. Det var regjeringspartiene som inviterte til møtet, men Ifølge Lysbakken er ikke partiene i nærheten av en enighet.

– Det er fortsatt altfor stor avstand, og hovedgrunnen til at det har tatt så lang tid, er at regjeringspartiene ikke har beveget seg nok i vår retning, sa SV-lederen.

annonse

SV-lederens budskap står i sterk kontrast til uttalelsene Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud ga til pressen kort tid før.

– Jeg har god tro på at vi kommer i havn med dette, sa Aasrud på spørsmål om partiene kommer til å bli enige innen finanskomiteen skal levere sin budsjettinnstilling til Stortinget fredag.

Ifølge Aasrud er partiene enige om hva som er de store utfordringene i Norge, at vi må få til et mer rettferdig Norge med flere arbeidsplasser og mer klimakutt.

annonse

SV har vært tydelig på at de mener det ikke er grunnlag for å heise forhandlingene opp til de parlamentariske lederne ennå og Lysbakken gjentok dette i dag.

Regjeringspartiene har lettet litt på sløret om hva som har foregått inne på forhandlingsrommet, blant annet at de har flyttet på rundt 3 milliarder kroner. Dette tallet har imidlertid ikke imponert Lysbakken. Han sier derimot at han er glad for at summen er kommet frem fordi den er så lav at alle må forstå at ingen partier på Stortinget ville akseptert et forlik i den størrelsesorden som Regjeringen har skissert.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474