FNs klimapanel advarer. Det er «kode rød» sier FN-sjefen. Under «klimatoppmøtet» i Glasgow nylig sto målene fra «verdens ledere» fast. CO2-utslippene skal reduseres med 45 prosent innen 2030 og til netto null innen 2050.

Fossile energikilder skal fases ut, men hva skal erstattet dem? Fortsatt kommer mer enn 80 prosent av all energi fra fossile kilder (kull, olje og gass).

Batterier skal lagre energien, angivelig. Og så er det fra sol og vind det skal produseres elektrisitet. I Norge er det lite sol, så mot nord er det vindkraft som gjelder på fornybarfeltet.

Behovene for sjeldne metaller og gruvedrift er enorme for en storstilt fornybarrevolusjon, men utfordringene stopper ikke der. I et innlegg i Finansavisen tar NTNU-forskeren Jan Emblemsvåg et oppgjør med det han mener er grov overvurdering av hva vindkraften kan erstatte.

– Ikke mulig

NTNU-forskeren kaller påstandene om vindkraft for «luftslott». Han går i rette med det Wind Europe-sjef Giles Dickson nylig uttalte. Wind-Europe er Europas største vindkraftorganisasjon med 600 vindkraftselskaper som medlemmer.

– Mitt budskap til Norge er enkelt: Det er økonomisk og miljømessig fornuftig å øke omfanget vindkraft på land og til havs. Det blir stadig viktigere at utbyggingen skjer så fort som mulig, sa Giles Dickson under en konferanse.

Vindturbinenes ineffektivitet undervurderes mener Emblemsvåg og viser til statistikk og empiri.

I USA stiller kraftbransjen krav om mindre enn 2,4 timer nedetid i løpet av et helt år. Vindkraft er uendelig langt unna å oppnå dette og «er derfor ikke en selvstendig energikilde på linje med vannkraft og kjernekraft,» skriver Emblemsvåg.

I 26 OECD-land er vindkraft avhengig av gasskraft som balansekraft. NTNU-forskeren heller kaldt vann i årene på optimistene. Man trenger fire vindkraftanlegg for å garantere produksjonene fra ett eneste fordi utnyttelsen er så lav. Det blåser ikke stabilt nok, og anleggene må stå stille under vedlikehold:

– Tar man utgangspunkt i idealiserte, uavhengige værsystemer, viser en simulering at man trenger faktisk fire vindkraftanlegg for å klare å garantere produksjonen av ett, og LCOE blir minst tre ganger høyere enn det mange tror. Dessverre er virkeligheten verre. I toppåret 2020 produserte vindkraften i Norge 9,9 TWh, men timesproduksjonen var nede i 8,3 MWh, og i omtrent 100 dager i året var totalproduksjonen under 20 prosent av kapasiteten!

Tyskland som skrekkeksempel

Emblemsvåg viser til at Tyskland har subsidiert fornybarbransjen med 500 milliarder euro siden 2011. De har økt (den teoretiske) kapasiteten med 80 prosent, mens produksjonen kun er økt med 5 prosent.

Han viser til den tyske riksrevisjonen som peker på det grønne skiftet som en trussel mot tysk økonomi, industri og befolkning.

– Siste kostnadsestimat er på hele 6.000 milliarder euro, eller fem oljefond! påpeker NTNU-forskeren og fortsetter:

– Nå i 2021 har Tyskland 25 prosent lavere vindkraftproduksjon, gassforbruket har økt med 15 prosent, svartkull har økt med 36 prosent, brunkull har økt med 44 prosent, og landet får den høyeste økningen i klimagassutslipp siden 1990. Bærekraftig?

Den ramsalte kritikken mot vindkraft og dennes lobbyister avsluttes slik:

– Og hvis vindkraft er så konkurransedyktig, hvorfor legges 400 vindkraftanlegg ned i Tyskland når de ikke lenger får subsidier etter 20 år med drift og anleggene er nedbetalt? Svaret er like enkelt som det er åpenbart – vindkraft har svært høy system-LCOE. Situasjonen i år bør gi åpenbare signaler om virkeligheten, og hva som er energipolitiske luftslott. Vi trenger ikke flere luftslott på folkets regning.

