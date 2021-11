annonse

Oslo Universitetssykehus reduserer den kirurgiske aktiviteten med 10 prosent de neste to ukene for å frigjøre kapasitet for å håndtere den stigende korona-smittetrenden i Norge.

Det siste døgnet er det registrert 1.470 koronasmittede i Norge. Det er 314 flere enn samme dag i forrige uke og de siste syv dagene er det i snitt registrert 2.055 koronasmittede pr. dag. Tilsvarende snitt for syv dager siden lå på 1.667.

– Dette innebærer at planlagte operasjoner som kan vente, blir utsatt i ytterligere to uker, opplyser sykehuset.

Vedtaket gjelder ikke kreftavdelingen og barneavdelingen.

Koronarelaterte dødsfall i Norge har passert 1000

Ifølge FHI har 1.002 personer i Norge mistet livet etter å ha blitt smittet av koronaviruset. Det første registrerte koronadødsfallet i Norge kom 12. mars i fjor.

– Jeg har den største medfølelse med dem som har mistet sine kjære, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til NTB. Hun minner om at pandemien ikke er over, og at dette viser viktigheten av at alle bidrar til å få ned smitten og hindre alvorlig sykdom.

– Hver og en kan bidra med å ta vaksinen, følge smittevernrådene og holde seg hjemme og teste seg ved symptomer, sier Kjerkol.

– Vaksinen gir god beskyttelse mot smitte og sykdom, men effekten avtar over tid. Det gjelder spesielt for de eldste. Mange av de som er innlagt på sykehusene nå, er eldre personer som ble vaksinert på senvinteren. Det er derfor svært viktig at eldre over 65 år nå får oppfriskningsdose så raskt som mulig, og jeg oppfordrer kommune til å prioritere dette, sier helseministeren.

Norge ligger nå på 145 plass i verden, Sverige på 55 plass og Peru topper listen

På en oversikt over hvilke land i verden som er hardest rammet av koronaen, når man sammenligner antall døde pr. million innbygger havner Norge på 145 plass med sine 183 døde pr. million innbygger.

Til sammenligning ligger Sverige på 55 plass med 1480 dødsfall pr. million innbygger (15.078 totalt) og Danmark ligger på 117 plass med 484 dødsfall pr. million innbygger.

Verdensgjennomsnittet ligger på 663 dødsfall pr. million innbygger.

USA har 2.378 dødsfall pr. million innbygger ligger på 20. plass og aller verst stilt er Peru på toppen av listen med hele 5977 korona-dødsfall pr. million innbygger.

(Kilde: worldometers.info/coronavirus)

