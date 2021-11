annonse

Christoffer Eriksen er professor i offentlig rett. Nå tar han bladet fra munnen og tar til orde for at det opprettes en statlig granskingskommisjon for å snu hver stein i pendlerbolig-saken.

Professor Christoffer Eriksen mener at mistanken om at statens fremste tillitsvalgte har fått uberettigede goder kan svekke folks tillit til Stortinget og Regjeringen.

Eriksen peker på det faktum at reglene om pendlerbolig har vært så uklare at både en statsråd og en stortingspresident har måttet gå av, viser at saken allerede er blitt en politisk skandale.

– Med en statlig granskingskommisjon kunne vi fått en saklig og faktabasert opprydning, fremfor stadig nye enkeltsaker hvor knapt noen har oversikt over alle relevante forhold, sier han i en kommentar til Aftenposten.

Riksrevisjonen har allerede varslet at de vil foreta en gjennomgang av pendlerbolig-sakene, men Eriksen tror ikke en slik gjennomgang vil være nok til å få full oversikt over hva som er skjedd og mener en statlig granskingskommisjon må komme i tillegg til Riksrevisjonens gjennomgang av saken.

– Det er i høst satt spørsmålstegn ved rollen til både administrasjonen og Statsministerens kontor i tildelingen av disse godene. Sånn kan det ikke være, sier han til Aftenposten.

Professoren i offentlig rett mener at Stortinget i plenum må gi vide fullmakter til en uavhengig statlig granskingskommisjon slik at den kan granske eventuelle hull i regelverket og finne ut hvordan tildelinger av goder kunne skape så mye rot og mistenksomhet.

