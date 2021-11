annonse

Mandag var ledere for de tre monoteistiske religionene kristendommen, islam og jødedommen i Operaen i Oslo, der de mottok Brobyggerprisen 2021.

Årets brobyggerpris gikk til Kirkenes Verdensråd ved generalsekretær Ioan Sauca, til den islamske lederen Mohammad Bin Abdulkarim Al-Issa fra den saudiarabiske organisasjonen Muslim World League «og til stifter og leder av Det religiøse fredsinitiativet, rabbiner Michael Melchior.

Det var ventet demonstrasjoner, men det gikk rolig for seg. Leder Aamir J. Sheikh for 14. august-komiteen opplyste til NTB mandag at det var en utfordring å få samlet de tre i Oslo.

– Det har ikke vært lett å bidra til at de skulle møtes. Mange krefter har jobbet for at det ikke skulle skje, og jeg har hørt at det planlegges demonstrasjon. Derfor er det stort at de likevel, tross motstand blant sine egne, velger å møte opp, sa Sheikh i forkant av utdelingen.

Saudisk innblanding

14. august-komiteen står bak tildelingen av brobyggerprisen. I år har utdelingen vært gjenstand for kritikk, etter at det ble kjent at Muslim World League donerte» fire millioner til Kjell Magne Bondeviks organisasjon.

Dagbladet skrev i begynnelsen av september at det ble overført rundt 4,1 millioner kroner fra Muslim World League til Sheikhs stiftelse, og av de gikk 3,3 millioner kroner til Bondevik. 509 000 kroner gikk til ham selv og resten til Oslosenteret.

Da Bondevik sammen med Aamir J. Sheikh og Kjersti Fløgstad, leder for Nobels Fredssenter, annonserte vinnerne av Brobyggerprisen 2021, nevnte de ikke disse overføringene.

Mohammad al-Issa, som har vært justisminister for det fundamentalistiske islamske regimet i Saudi-Arabia, har støttet Aamir Sheikh med penger, og fått en sentral rolle i tildelingen av prisen.

NTB omtaler al-Issa som moderat.

