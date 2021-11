annonse

Den to ganger verdensmesteren i weltervekt fant ut at tiden var inne for å gi seg etter lørdagens tap mot den regjerende mesteren, Terence Crawford.

Porter, som kun hadde tre tap før kampen mot Crawford, hadde aldri før blitt knocket ut. Det ble han nå, og Porter mente at selv om han hadde klart en uavgjort, så ville han ha gitt seg.

Etter en begivenhetsrik karriere som startet i 2008 så fant altså Porter ut at tiden var inne for å pensjonere seg fra boksingen.

– Etter at du har møtt alle de beste, hva mer er det å gjøre? Jeg har ikke tenkt å bli en døråpner for yngre boksere inn til større kamper. Jeg visste alt fra da jeg startet med boksing at dette ikke var noe jeg kom til å gjøre til jeg fylte 40, sier 34-åringen til ESPN.

Porter, som bor i Las Vegas i USA, bestemte seg allerede under storkampen i tungvekt mellom Tyson Fury og Deontay Wilder i forrige måned, at han ville slutte med boksing.

På listen over seire har Porter stornavn som Danny Garcia og Yordenis Ugas, mens han tapte knepent på poeng mot Keith Thurman, Errol Spence Jr. og Kell Brook.

Mot Crawford, som går for å være den nest beste bokseren uansett vektklasse i dag, etter Canelo Alvarez, ble det imidlertid for tøft. Porter hang godt med i de første rundene og ledet sågar på poeng inntil den 7 runde. Da kom Crawford sterkt og i den tiende runden sendte han Porter i kanvasen med en nydelig kombinasjon. Porter kom seg på bena igjen, bare for å bli truffet igjen av den ekstremt presise Crawford.

Kampen ble stoppet av Porters far som har vært hans trener gjennom hele karrieren.

Du kan fortsatt ta del i Porters kunnskap om boksing, da han jobber som Fox PBC sin boksekommentator.

