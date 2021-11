annonse

annonse

Videoer fra sosiale medier viser voldsomme corona-demonstrasjoner rundt omkring i Europa i helgen.

Det startet fredag kveld i Rotterdam da tusenvis tok til gatene og kriget med politiet. Flere politibiler ble satt i brann og politiet svarte med å avfyre skudd mot demonstrantene. Flere personer ble skadet.

Søndag smalt det i den belgiske hovedstaden Brussel da over 35 000 deltok i demonstrasjonen.

annonse

Politiet skal ifølge nyhetsbyrået AFP ha skutt med vannkanoner og tåregass mot de som protesterte mot de nye strenge coronatiltakene.

🇧🇪 Totale chaos in #Brussel in de buurt van de Europese instellingen. De demonstratie tegen de gezondheidspas die meer dan 35.000 mensen samenbracht, loopt uit de hand. #Brussels pic.twitter.com/pRpkcdqk9n — Kees71 (@Kees71234) November 21, 2021

annonse

Demonstrasjonen i Belgia begynte rolig, men etter en stund ble det voldelige konfrontasjoner med politiet.

Demonstrasjonen, som blir kalt «Together for freedom», altså «Sammen for frihet», fokuserte i stor grad på et forbud mot uvaksinerte fra utesteder som restauranter og barer, skriver NRK.

Statskanalen skriver også at det brøt ut protester i flere nederlandske byer søndag. Det er tredje kvelden på rad at folk demonstrerer over regjeringens koronarestriksjoner. Nederlandske medier rapporterte om protester i byene Groningen, Enschede, Leeuwarden og Tilburg protestene har foregått.

Vaksineplikt

I forrige uke annonserte Østerriske myndigheter at det vil innføre vaksineplikt innen 1.februar.

Mange har reagert med sinne mot myndighetenes beslutning.

Som følge av den obligatoriske vaksineringen var det store demonstrasjoner i hele landet i helgen. Demonstrasjonene i Østerrike gikk rolig for seg.

annonse

Huge demonstrations in Vienna 🇦🇹 against their "jab or jail" new mandatory vaccination policy.pic.twitter.com/eG7v0e9q4J — Dr. Eli David (@DrEliDavid) November 20, 2021

🇦🇹 After the enormous protest yesterday in Vienna, there are thousands and thousands of people on the streets again today in Austria. This is Linz. pic.twitter.com/JnSmI16yMk — Anonymous UK Citizen (@AnonCitizenUK) November 21, 2021

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474