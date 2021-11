annonse

Det var under en tale til en næringslivskonferanse i Nord-England mandag at statsministeren både mistet tråden og måtte bla febrilsk i papirene. Han benyttet også anledningen til å utdype sin beundring for barne-tv-figuren Peppa Gris.

Britiske medier og folk på sosiale medier morer seg nå etter talen og mener å ha fått bekreftet sine fordommer mot den bustete Brexit-forkjemperen Boris Johnson. The Guardian kaller det en «bisarr» tale.

Statsministeren beskrev blant annet en tur til Peppa Gris-parken, og mente det var et mønstersamfunn.

Men poenget hans om at Peppa-gris nå var blitt en 60 milliarder stor business og viktig for Storbritannia, og at det var fra det private næringsliv og ikke statlige direktivet karakterene og milliardsukssen var skapt, ble forbigått av kritikerne.

Aftenposten skriver følgende: «Senere i talen, da han snakket om elbiler, laget han brummelyder og la ut om sin tid som biljournalist i magasinet GQ – et trendmagasin for menn.»

I et intervju etterpå forsvarte Johnson talen. Han blir spurtrett ut om han er «helt ok».

Reporter – In your speech to the CBI you lost your notes, you lost your place & you went off on a tangent about Peppa Pig… is everything OK?

Boris Johnson – I thought the speech went over well. 🤔 pic.twitter.com/nY4WIJKWlc

— Haggis_UK 🇬🇧 🇪🇺 (@Haggis_UK) November 22, 2021