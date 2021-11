annonse

NTNU har mottatt et tilbud fra Eikrem og hans advokat om en løsning. Men det har blitt avslått av NTNUs rektor.

I begynnelsen av desember skal NTNUs styre avgjøre om førsteamanuensis Øyvind Eikrem skal miste jobben. Hverken han eller hans advokat får lov til å følge prosessen frem til styret fatter et vedtak. Hans oppsigelse skal foregå bak lukkede dører, skriver Univeristetsavisa.

Påstandene som skal avgjøres bak lukkede dører er at Eikrem skal ha opptrådt utilbørlig overfor kolleger, sagt klart tydelig at han ikke har tillit til ledelsens representanter, samt ha opptrådt illojalt. I tillegg mener universitetet at han opptrer på en måte som skader studentenes læringsmiljø.

– Advokat Hjelde fra Forskerforbundet og jeg kommer til å møte 1. desember kl. 1400. Vi skal da få 20 minutter til å legge fram vårt syn på saken. Så er det opp til NTNUs styre, sier Øyvind Eikrem til Resett, og ser ingen grunn til at han skal miste jobben:

– Mitt syn har hele veien vært at det selvsagt ikke finnes noe grunnlag for avskjed fra min faste stilling ved NTNU.

Eikrem sier videre at det er den eneste rimelige konklusjonen basert på sakens papirer. Men hvis han ikke får medhold her, så tar han garantert saken videre til domstolene.

– Folk skal ikke avskjediges fra sin stilling på universitetet fordi man har mektige fiender som jobber med å få en fjernet uten saklig grunn, avslutter han.

NTNU har brukt tre millioner kroner i advokater på prosessen mot Øyvind Eikrem, han spør om det er fornuftig bruk av universitetets penger. Selv har han ikke fått økt lønn siden han ble intervjuet av Resett i 2018. Det på tross av at hans arbeid er helt upåklagelig utført.

Universitetsavisa skriver at Eikrem og hans advokat har vært i forhandlinger om en mulig minnelig løsning som inkluderer bytte av institutt for Eikrem. Men rektor avviste tilbudet, og ville heller at NTNUs styre skal behandle en oppsigelse bak lukkede dører.

