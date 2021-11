annonse

Nå blir også de som er fullvaksinert stempet som «anti-vaxxere» i Australia hvis de ikke godtar vaksinemandatet som går ut på strengere tiltak for de uvaksinerte.

Den australske ministeren for De nordlige territoriene (Northern Territories), Michael Gunner, holdt pressekonferanse i forbindelse med de mange demonstrasjonene i landet.

Titusenvis har tatt til gatene for å protestere mot myndighetenes vaksinepass og nedstengning.

Foran TV-kameraene klikket Gunner på de som har drevet kampanje mot vaksinemandater i Northern Territory i Australia. Han sa at alle som ikke liker vaksinemandatet, selv de fullvaksinerte, er «anti-vaxxere».

– Hvis du er anti-mandat, er du absolutt anti-vax. Jeg bryr meg ikke om din vaksinestatus. Du er anti-vax hvis du ikke støtter vaksinemandatet. Folk støtter faktisk ideen om at en lærer skal være uvaksinert i et avsidesliggende klasserom, med barn som ikke kan vaksineres. Jeg avviser det fullstendig. Holdt kjeft! Ryk og reis! raste Gunner i det øynene lyste opp.

I Australia har det blitt innført vaksinemandat i enkelte yrker. For eksempel har skolelærere fått frist til neste år å ta vaksinen. De som ikke tar vaksinen vil miste jobben.

– Nedsmelting

Uttalelsen har siden gått viralt på sosiale medier.

Flere er skremt over hvor hissig og aggressiv ministeren var under pressekonferansen.

– Dette er hvordan er autoritær psykopat ser ut, skriver en person.

– Sjefsminister Michael Gunner har en mental nedsmelting foran kamera, og insisterer ettertrykkelig på at å være pro-valg er det samme som å være «anti-vaxxer». Hva er det som skjer med alle disse menneskene? Hvordan skjer dette? Denne massepsykosen gjør at de alle får villøyne, ser gale ut og totalt irrasjonelle!, skriver en annen.

Også kommentator for Sky News Australia, Sophie Elsworth, har reagert med forundring etter å ha sett pressekonferansen.

Det er ikke første gang Gunner har stemplet noen som reiser bekymring for vaksinemandatet som en såkalt anti-vaxxer.

I september brukte han begrepet for å beskrive Arbeiderparti-kollega Malarndirri McCarthy, så vel som hans CLP Territory-motstandere, til tross for deres støtte til utrullingen av koronavirusvaksinen, skriver ABC Australia.

Karanteneleirer

Minister Michael Gunner har også forsvart et omstridt program som sender folk til karanteneleiren Howard Springs dersom de er smittet eller nærkontakter av smittede. Den australske hæren har blitt satt inn for å håndheve karantenekravet, skriver ZeroHedge.

Samtidig er det innført hard lockdown i spesielt trangbodde områder. De kan nå bare forlate hjemmene sine unntaksvis i krisetilfeller. Dette tiltaket har blitt kritisert også fordi det overveidende er urbefolkning (aboriginals) som bor under slike forhold

