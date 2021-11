annonse

Hvem hadde du stemt inn igjen på stortinget, om du i morgen fikk den konkrete muligheten? Ikke bare å stemme på et parti, men på person. Like viktig og tellende som akkumulasjonen du neppe gadd å gjøre.

Hadde vi da hatt det samme stortinget? Kunne Jan Bøhler og Jon Helgheim kommet inn igjen? Ja kanskje Karin Andersen òg? Andre? Maria Zähler – i debatt med Andersson hadde vært fornøyelig, for å si det mildt.

Vi må få en ny stortingspresident, takk og pris! Men hvem bestemmer det? Ikke du. Og om vedkommende skulle vise seg å ha svin(n) på skogen kan du egentlig bare trøste deg med at du i hvert fall ikke er ansvarlig for det valget. I den grad det er en trøst. Det er lang vei mellom direkte og indirekte demokrati. For lang vei. Så lang at mange ikke gidder. Mange partier er ganske like og selv politikere fra så vidt forskjellige partier som Høyre og MDG har vist seg å være skjønt enige og støtte hverandre. Hva er da vitsen med å stemme?

Fortjener folket bedre enn sine folkevalgte?

Ex-stortingspresidenten er ikke alene om å tusle med halen mellom bena ut stortinget de siste årene. Litt sånn forsiktig korrupsjon på noen hundre tusen er ikke noe «vanlige folk» liker – om det blir avslørt.

De har kanskje for dårlig lønn? Mange av dem synes nok de fortjener like mye som dem som jobber i næringslivet, eller i det minste like mye som andre, sjefer og mellomledere i staten, som i NRK der hovedsjefen har dobbel lønn av Jonas (ikke at ARBEIDERpartilederen trenger lønn med 100 mill + på bok. En del skaffet som familieformue etter salg av Jøtulovner til tyskerne under krigen – hyssssj …).

Det er kanskje ikke urimelig å stå på krava som stortingsrepresentant? Men der vi andre må stemme og sitte frustrerte i et indirekte demokrati, må stortingsrepresentanter flest ikke engang svare for loven, slik NAV så alt for nitid har sørget for at folket må. Ja, det er visst vanlige folks tur nå. Eller hva, Jonas?

Yrkespolitikere og næringslivskameratene

Uten stortingskarrieren i bunn hadde disse «beste av oss» neppe fått de bedre betalte jobbene de ofte får etter endt karriere på stortinget. Stortinget fungerer for mange som et springbrett med en liten «tullelønn» på ca. en million. Uten å ha hatt en virkelig jobb før i livet får de ofte en svært godt betalt jobb – som betaler seg via samfunn og næringsliv, etter at de har jobbet seg den tunge veien fra ungdomspartiet og inn i regjering, som Knut Arild Hareide – kanskje det beste eksempelet i nyere tid. Sjøfartsdirektør? Det er så du ser han gå på vannet. Illusjonen av en virkelig ekspert. Men kontakter har han nok i garnet. Og i en vik som heter Bondevik er det mulig å søke råd og kontanter, indirekte fra staten. Også næringslivet liker subsidier og skifter i alle farger. Bare spør Elon Musk, mannen som egentlig ikke har tjent en eneste virkelig krone på at vi er blitt «grønne».

Høvdingen selv i Norge, Støre, satt stille og ventet før han tok ansvar og fortalte stortingspresidenten hvor tillitsskapet sto. Det er som om folk liker at han må være «moralsk» Som om det norske folk ikke kan forestille seg en redelig borger som statsminister. Statsministeren må være en som kan bekle rollen, altså være en slesk løgner. TV2s Hamas-video vedlagt som bevis – der Støre sier han ikke har hatt samtaler med Hamas. Noe han hadde.

Vi har et indirekte demokrati, stort sett representert av folk som vet fint lite om arbeidslivet og svært mye om prosessene med å lobbe seg opp og frem. Din stemme er ikke fri, den er registrert gjort, så alle som stemte burde nå, slik politikere oppfører seg, få muligheten til å stemme igjen. Slik at (mulige?) redelige politikere ikke må gjemme seg blant ulvene.

Er det noen hjemme?

Hvor bor stortingsrepresentanter egentlig? Ikke alle kan ha hybel hos Giske. Haddy hadde blitt sint, kanskje mistenksom om han brukte for lang tid på toalettet om natten. Avsløringene er kommet på rekke og rad om utbetalinger til en eller annen lite eller helt ubebodd hybel. Dette til folk som faktisk bor et annet sted og tjener gode penger med etterlønn og i tillegg har famefaktoren som gjør at de kan skrive sin egen historie om dette og hint. (Har aldri forstått at folk leser så fattige biografier). Først i de statsstøttede avisene, så kanskje utgitt på et av de skattebetalte forlagene. Privilegert vil ha mer.

Bryter du loven må du ta din straff. Haha! Åh – det er godt å le av og til! Jeg griner! Klisjeer, de er gode å sparre mot galgenhumor. Er du ukjent eller ubemidlet har du ikke mulighet til å prøve et rettssystem eller et moralrettssystem, som media er, om hvorvidt du faktisk brøt loven. Jeg snakker om folk flest (Støre), ikke stortingspolitikere flest.

Loven – det er meg!

For man kan jo undre seg – er ikke stortinget et hus der lovene skal debatteres, vedtas og forsøkes utbedret? Jeg snakker ikke her om å håndheve dem, selv om det burde være en naturlig konsekvens av jobben vi betaler dem for. I så fall burde jo første lov være at du blir tuppet på huet og ræva ut om du bryter loven. Særlig hvis du sitter med stortingsklubben eller annen valgt makt.

Men disse rare menneskene insisterer til de ikke har «tillitt» på å beholde noen av de mest prestisjetunge jobbene i Norge. Er det bare på stortinget at dette er greit? Har de tillitt til seg selv? Vår stortingspresident var nokså ukjent. Visste du hva hun het for noen uker siden?

Det er flere elendige politikere på stortinget, og de tilhører ikke et spesielt parti, de er legio. Demoner som suger av folket. Har politikere flest måttet stå til rette for noe, om de ikke ble tatt med buksene nede? Og burde ikke straffen for å stjele fra oss, folket, være mye større enn å bare gå? Fengsel, sang en fugl. De er jo vokterne av lovene. Eller …

Hvor interessert er de egentlig i jobben sin – å tjene det norske folket? Hvorfor skal vi følge lovene om ikke de gjør det?

Og for å avrunde: Hvem hadde du stemt inn igjen på stortinget, om du fikk den muligheten nå?

