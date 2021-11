annonse

NTB melder at afghanske journalister og aktivister fordømmer Taliban-regimets nye religiøse retningslinjer som begrenser kvinners rolle i mediebransjen.

«Departementet for fremming av dyd og forebygging av umoral» instruerte søndag TV-kanalene om å slutte å vise dramaserier og såpeoperaer med kvinnelige skuespillere.

I tillegg har de bedt kringkastere om å ikke sende filmer eller programmer som er «mot islamske eller afghanske verdier». De ber også kvinnelige TV-journalister om å bruke det islamske plagget hijab når de rapporterer.

En talsmann fra departementet sa etter kunngjøringen at de nye tiltakene utgjorde «religiøse retningslinjer» snarere enn regler. Men Qari Abdul Sattar Saeed, som er medietalsmann for Taliban-statsministeren, anklaget nylig afghanske medier for å «formidle propaganda for fienden» og sa at de burde «bli behandlet strengt».

– Truer ytringsfriheten

Flere journalister nyhetsbyrået AFP har snakket med, mener de nye retningslinjene er en trussel mot medienes ytringsfrihet og er et forsøk fra Taliban på å kontrollere – og etter hvert forby – mediene i landet.

Zan TV, som er den første afghanske TV-kanalen som er bemannet med kun kvinnelige produsenter og reportere, skriver på Twitter at retningslinjene truer ytringsfriheten og reduserer tilstedeværelsen av kvinnelige journalister.

Tvinger folk ut av jobb

Også Hujatullah Mujadidi, som var med på å starte organisasjonen «Føderasjonen for afghanske journalister», reagerer sterkt. Mujadidi sier at dersom retningslinjene håndheves, vil det tvinge noen medier, spesielt de i TV-bransjen, til å legge inn håndkleet.

Mange av seriene som vises i Afghanistan, er såpeoperaer fra India og Tyrkia. De vil være upassende under de nye retningslinjene. Når kringkasterne ikke får vise disse, blir det vanskelig for dem å generere nok innhold til kanalene og beholde seere.

Også Human Rights Watch fordømmer de nye retningslinjene.

– De nye reguleringene og truslene mot journalister gjenspeiler anstrengelsene for å dempe all kritikk av Taliban-styret, sier Patricia Gossman, som er assisterende Asia-direktør i Human Rights Watch.

