Walisiske Jonny Clayton lever drømmen, men har begge bena godt plantet på bakken.

Han startet med å levere matpakker i det lille tettstedet Pontyberem som ligger i Carmarthenshire fylke helt sør i Wales. Deretter begynte han å jobbe for kommunen som murpusser.

Hele tiden spilte han dart på den lokale puben, og Jonny var god. Veldig god.

Men det tok mange år før han plutselig dukket opp på verdensscenen via et wildcard og sjokkerte alle ved å vinne hele turneringen.

Clayton, som er født 4. Oktober 1974, har lenge holdt et høyt nivå i lavere dart ligaer, men det var først i fjor at karrieren som dart spiller virkelig tok av.

En murpusser i Wales tjener ca. 300-350 tusen kroner i året. Jobben er til tider tung og den kan være krevende. Bare i år har Clayton vunnet i underkant av 4 millioner på dart, men han kvier seg for å slutte i jobben.

Mens samtlige andre proffesjonelle dartspillere kun har dart å tenke på, må Jonny opp på jobb klokken 8 dagen etter at han har vunnet en stor turnering.

– Jeg tar ikke sjansen på å stå uten inntekt hvis det skulle gå dårlig i dart, sier han.

Men tanken på å slutte er der, da han jo kjenner på ryggsmerter og dårligere tid til å trene på dart enn hva de andre har.

– Men jeg vet ikke om jeg blir noe bedre av å trene mer, sier han.

Clayton spilte rugby i sine yngre dager, og fikk der klengenavnet «The Ferret». Det navnet henger ved ham også i dart. Han kommer selvsagt inn på scenen til Chuck Berrys «Jonny be good», men det som kanskje er aller mest påfallende ved Clayton er hans svært ydmyke holdning.

Mens andre toppspillere i dart skryter uhemmet av seg selv på lik linje med en bokser, så er Clayton langt mer forsiktig og mild i sin fremtoning.

Som en av verdens beste dart spillere for øyeblikket, har Clayton en stor beslutning å ta. Skal han slutte i jobben som murpusser eller skal han ikke?

Den sympatiske waliseren er svært populær i sin hjemby, og ordføreren er svært stolt over å ha ham i arbeid for kommunen. De har tilbydt høyere lønn og mer tilrettelagt og fleksibel arbeidstid, slik at deres yndling, murpusseren «The Ferret», kan fortsette å knuse verdenstoppen i dart.

I wasn’t dreaming then 😘😎- I did do it pic.twitter.com/wk0JgMlvm8 — Jonny Clayton (@JonnyClay9) May 29, 2021

