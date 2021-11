annonse

Pål Nesse er leder i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS). Han mener Europa har et ansvar for migranter.

– Det er nettopp for å forhindre at mennesker havner i situasjoner som dette at retten til å søke asyl finnes. Situasjonen på grensen mellom Hviterussland og Polen viser oss hvilke konsekvenser det får om vi undergraver retten til å søke asyl, skriver han i en pressemelding, og legger til:

– Vi kan ikke tillate at flyktninger og migranter blir sjakkbrikker med fare for liv og helse. De som trenger beskyttelse må få det, de som ikke gjør det bør assisteres hjem.

Pål Nesse ble leder av NOAS for ett år siden etter Ann-Magrit Austenå. Før det var han rådgiver i Flyktninghjelpen. Den gang uttalte han at etter mange år i Flyktninghjelpen gleder jeg meg til å ta fatt på nye oppgaver i NOAS. Utlendingsfeltet trenger NOAS mer enn noen gang, og jeg vil bygge videre på det solide arbeidet organisasjonen har gjort for å forsvare rettssikkerheten til asylsøkere og flyktninger.

Nesse hevder at Europa med letthet kan ta i mot migrantene som kommer med fly fra Midtøsten til Hviterussland.

– Når langt fattigere land i verden stadig tar i mot flere mennesker på én enkelt dag, burde Europa med letthet kunne håndtere noen få tusen på grensen mellom Hviterussland og Polen. Det er trist å være vitne til at Europa synes det er viktigere å vise muskler i et politisk maktspill enn å redde mennesker fra å fryse i hjel ved vår tids jernteppe. Situasjonen på grensen mellom Hviterussland og Polen er et nederlag for europeisk humanisme og menneskerettighetene, skriver ifølge Nettavisen.

På deres hjemmeside står det at Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er en «uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for respekt og rettssikkerhet for asylsøkere og flyktninger. Vi gir asylsøkere informasjon, veiledning og juridisk bistand, og engasjerer oss i flyktningpolitiske spørsmål.»

