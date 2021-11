annonse

annonse

Prest Silje Kivle Andreassen vil gjenspeile flerkulturelle lokalsamfunn i kirkene, og sier at det er ikke nok å synge en sang på arabisk.

Hun er nestleder i «Fremtiden bor hos oss», det er et nettverk startet av menigheter i Norges storbyer. De ser til Sverige for å lære om det multikulturelle lokalsamfunnet. De vil lære om erfaringer der kirkens medlemmer er i minoritet.

– Faktumet er at Norge mer og mer kommer til å se ut som Holmlia, Bøler og Groruddalen. Derfor vil nettverket «Fremtiden bor hos oss» bli viktig for hele Norge, sier Kivle Andreassen til Vårt Land, og mener at her kreves det en innsats:

annonse

– Det er ikke nok å synge en sang på arabisk, eller ha noen med multikulturell bakgrunn til å spille på gudstjenester, det har vi allerede prøvd.

Les også: Nekter å returnere til hjemlandet – har vært flere år i kirkeasyl (+)



annonse

Mange steder har Den norske kirke utfordringer med å inkludere personer med innvandrerbakgrunn. Men prosjektet «Fremtiden bor hos oss» har som mål å samle menigheter i flerreligiøse og flerkulturelle lokalsamfunn som ønsker å arbeide med kirkens rolle i lokalsamfunnet.

I Sverige startet de prosjektet fordi noen menigheter i Gøteborg og Stockholm så at medlemstallene gikk nedover. De befant seg i nærområder med multietniske naboer, men mangfoldet gjenspeilet seg ikke på innsiden.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474