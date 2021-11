annonse

annonse

Komiteen som gransker stormingen av Kongressen stevner kjente navn som Alex Jones og Trump-venn Roger Stone.

I al fem personer, inklusive de to nevnte herrer, blir bedt om å vitne og gi fra seg dokumenter med tilknytning til folkemøter i forkant av stormingen.

– Vi er nødt til å få vite hvem som organiserte, planla, betalte for og mottok midler i forbindelse med hendelsene, i tillegg til hva slags kommunikasjon organisatorene kan ha hatt med tjenestepersoner i Det hvite hus og Kongressen, heter det i en uttalelse fra demokraten Bennie Thompson, som leder komiteen.

annonse

Roger Stone er en mangeårig venn av og rådgiver for tidligere president Donald Trump. Alex Jones er stemplet som en kospirasjonsteoretiker og komiteen mener at hans konspirasjonsteorier bidro til å organisere et møte før kongresstormingen.

Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon er tiltalt i en føderal storjury for å ha vist forakt for Kongressen etter gjentatte ganger å ha nektet å vitne for komiteen.

Mer enn 20 personer er stevnet i det som ble kalt planleggingen av den store «Stop the Steal»-demonstrasjonen.

annonse

Trump-støttespillere stormet kongressbygningen i et forsøk på å stanse Kongressens offisielle godkjennelse av valgresultatet. Dette skjedde etter at Trump i flere måneder hadde sådd tvil om legitimiteten til valget og påstått at Bidens seier var resultat av utbredt valgfusk.

Trump holder fortsatt fast ved påstandene.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474