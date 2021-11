annonse

Bondevik takker de 7.836 velgere som gav sin stemme, og sier at det tar tid å bygge et parti.

– Noen av dere er kanskje skuffet over valgresultatet på 0,3 prosent og lurer på hva som skjer videre med partiet. Mitt budskap er: vi har bare så vidt begynt, skriver leder i Unge Sentrum, Simen Bondevik i Vårt Land, og lover å komme sterkere tilbake:

– Å starte et nytt politisk parti tar tid og er vanskelig. Vi har hele systemet mot oss. Vår første valgkamp ble drevet med 0 kroner i statsstøtte, nesten ingen medieoppmerksomhet og vi slapp ikke til i sentrale debattarenaer. Likevel klarte vi å overbevise 7.836 velgere om å stemme på partiet vårt.

Bondevik skriver at for mange velgere er det nok skummelt å stemme på et parti som stiller til valg for første gang, og det mener han er veldig forståelig. Men det var noen lyspunkter: På Fjell i Drammen fikk de 3,7 prosent og det var mer enn både Venstre, MDG og KrF fikk i samme valgkrets. Og i enkelte bydeler i Oslo fikk Sentrum over 1,5 prosent.

– Det viser at vi har et stort potensial når vi lykkes med kommunikasjonen og fremstår som et troverdig og reelt alternativ, skriver han, og legger til:

– Den viktigste jobben som står foran oss nå er å bygge partiet frem mot valget om to år, presse stortingspartiene på å levere i kampen mot utenforskap og for en offensiv klimapolitikk og vise hvorfor vi trenger et parti som bygger på FNs bærekraftsmål og menneskerettighetene.

