Det tyske forsvaret kommer til å gjøre det obligatorisk for soldater å ta koronavaksine, opplyser forsvarsdepartementet, ifølge NTB.

Departementet bekreftet tirsdag en rapport på den tyske militærbloggen Augen Geradeaus, hvor det kommer frem at representanter for departementet og hæren har blitt enige om å inkludere koronavaksinen på listen over vaksiner som er påbudt for soldater.

Selv om påbudet ennå ikke er formalisert, vil en iverksettelse kunne skje snart, ifølge en talsperson for forsvarsdepartementet. Påbudet innføres samtidig som debatten tiltar om hvorvidt Tyskland bør innføre et generelt vaksinepåbud.

Mandag var det påvist 1.215 aktive koronatilfeller i det tyske militæret og departementets sivile stab.

