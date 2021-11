Innledningen til den tragiske hendelsen var at den tiltalte mannen i 60-årene satt og drakk sammen med en annen mann i en leilighet i Kyrre Grepps gate på Sandaker i Oslo i februar 2019. Etterhvert begynte den tiltalte å krangle med fornærmede og han hentet en kjøkkenkniv som han brukte til å knivstikke fornærmede i magen.

Den fornærmede ble påført en livstruende blødning i magen, men overlevde og tiltalte ble dømt i Oslo tingrett til fire år og fire måneders fengsel for drapsforsøk.

annonse

Tiltalte har hele tiden erkjent å ha knivstukket mannen, men han har også holdt fast på at han ikke ønsket å drepe ham. I tingretten ble han ikke trodd på dette, men nå har altså lagmannsretten kommet til samme konklusjon som den tiltalte; at det ikke finnes bevis for at knivstikkingen var et drapsforsøk, men «kun» snakk om grov kroppsskade.

Straffen ble dermed redusert til to år og fire måneders fengsel pluss at mannen ble dømt til å betale 130.000 kroner i oppreisningserstatning til den fornærmede.