Fotballspiller i England kollapset plutselig på banen i kampen mellom Sheffield United og Reading tirsdag kveld.

Sheffield United-spiller John Fleck skal ha falt om alene på midtbanen i den andre omgangen. Han måtte ha oksygentilførsel, skriver BBC.

Spillere fra begge lag hastet bort til Fleck som lå på bakken. Noen holdt seg til hodet i fortvilelse.

Fleck ble hastet til sykehus etter kollapsen. Etter kampen tvitret Sheffield United at Fleck var ved bevissthet da han var i sykebilen, melder BBC.

Sheffield utd player John Fleck collapses on the pitch, removed by stretcher and being given oxygen. 👇🏻👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/bABE1hjXsE

— The hit man (@lordofshropshie) November 23, 2021