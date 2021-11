annonse

Finansminister Avigdor Liberman advarer om at en gjenopplivet atomavtale ikke vil stoppe Iran fra å skaffe et atomvåpen i løpet av noen år, og at Israel kan trenge å iverksette tiltak.

– Det mest konservative anslaget er at selv med en avtale vil Iran ha kjernefysisk kapasitet innen fem år, sa Liberman på Institute for Policy and Strategys antiterrorkonferanse ved Reichman University i Herzliya, tirsdag.

Liberman mener at Irans lager av anriket uran er «nok til minst én atombombe» for øyeblikket, og advarte mot å neglisjere trusselen fra mullaregimet. Han antydet også at Israel kan bli tvunget til å handle alene for å hindre Iran i å utvikle et atomvåpen:

– Vi må ta hensyn til at iranerne er seriøse mennesker. Det er klart at verdensmaktene streber etter en avtale med Iran for enhver pris. Vi har gjort en feil før i vår historie. Hitler skrev «Mein Kampf» i 1925, og de sa at han ikke var seriøs. Iran truer med å ødelegge staten Israel, og de mener det, og vi må ta det på alvor, sa han og la til:

– Vi må ta en avgjørelse alene. Det mest konservative anslaget er at det vil ta fem år på det meste, før Iran har atombombe-kapasitet.

Militær opprustning

Israelske ledere har gjentatte ganger advart om at Iran kan ha atomvåpenkapasitet innen noen måneder og har truet med å ta ytterligere tiltak mot Teheran, utover en rapportert hemmelig sabotasjekampanje for å sette tilbake anrikningsinnsatsen.

I juli ble statsminister Naftali Bennett, forsvarsminister Benny Gantz og Liberman enige om et forsvarsbudsjett på 18 milliarder dollar for 2021, hvorav nesten 620 millioner dollar er øremerket til det israelske militærets innsats for å eventuelt konfrontere Iran.

Pengene, samt ytterligere store midler som forventes å bli gjort tilgjengelig hvis nødvendig, er ment å brukes til å kjøpe utstyret og ammunisjonen som vil være nødvendig for å gjennomføre et angrep mot Irans atominfrastruktur. Disse anleggene er spredt over hele landet under beskyttelse av et avansert luftforsvarssystem, samt betydelige fysiske forsvarsverk. Noen av anleggene er begravd langt under bakken, noe som gjør dem ugjennomtrengelige for alle bortsett fra de mest tyngste og kraftigste bombene.

En rapport fra Det internasjonale atomenergibyrået konkluderte denne uken med at Irans lager av høyt anriket uran var mange ganger over grensen fastsatt i atomavtalen med verdensmaktene per 6. november. Slikt høyt anriket uran kan enkelt raffineres for å lage atomvåpen.

