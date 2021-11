Kjersti Stenseng (Ap) avviser at det var rykter om et tidligere forhold til en AUF-er som ødela for Sverre Myrlis drømmer om å bli partiets visepresidentkandidat.

Partisekretær Kjersti Stenseng forteller at Arbeiderpartiet har gjort grundige vurderinger i å finne landets nye stortingspresident, og at partikollegaen Sverre Myrli, som hun understreker har gjort en god jobb, først måtte ut av rollen som visepresident etter at Masud Gharahkhani ble valgt til partiets stortingspresidentkandidat.

– Vi mener det er riktig å ha Sverre i presidentskapet, men så er det sånn at Ap har kjønnskvotering. Så når vi innstiller på en mann, så måtte han dessverre ut av presidentskapet. Det var ikke fordi vi ikke ville ha Sverre der, sier Stenseng til NTB.

Samtidig vedgår imidlertid at partiet har gjort grundige bakgrunnssjekker av flere aktuelle kandidater og sier at partiet i den forbindelse har utfordret kandidatene ganske grundig og sikkert stilt spørsmål i den forbindelse som kan ha blitt oppfattet å være ubehagelige å måtte svare på.