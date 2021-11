annonse

annonse

Årets mest kontrafaktiske påstand – «Sataniske vers åpnet dører for muslimer», er en overskrift i Aftenposten til en kommentar av Nazneen Khan-Østrem.

Rolness mener kommentatoren gir inntrykk av «å delta i en folkebevegelse». Men hvor finnes den?

– Det må være årets mest kontrafaktiske påstand løftet opp på kommentarplass i en stor norsk avis, skriver Rolness i Medier24.

annonse

– Khan-Østrem har vært på et eksklusivt nettverksmøte av moderate, ressurssterke muslimer som ønsker reformasjon av islam.

Khan-Østrem mener Salman Rushdie igangsatte en prosess av selvransakelse i muslimske land som åpnet vei for modernisering. Hun mener videre at moderate muslimer, som henne selv, blir «stadig sterkere og flere».

Khan-Østrem trekker frem en iman med navn Amanullah, som «ønsket seg en moské basert på på universelle, liberale verdier som han mener er integrert i islam.»

annonse

Liberal og moderat islam: Det tror ikke Rolness noe på. Han mener det er «en drøm» som slettes ikke deles av den store majoriteten av muslimer. Det er forbeholdt noen ytterst få.

Les også: Rolness: – Skyter ungdom fordi de bor trangt?

– Og man undrer seg: Nøyaktig hvor mange av disse har engasjert seg i «vidtrekkende verdidiskusjoner» som følge av «Satanisk Vers»? spør han.

– Vi snakker om en tykk, avansert, postmoderne roman som er krevende å lese selv for en person med hovedfag i litteraturvitenskap. Denne boken skal ifølge Aftenposten ha ført til en «intellektuell revolusjon» i land der store deler av befolkning knapt er lesekyndig. Og selv om boka ikke engang er tilgjengelig for dem.

Les også: Manifest-Magnus mumler at Norge kan ha integreringsproblemer – Rolness er ikke overbevist

Rolness påpeker at «Sataniske vers» er forbudt og bannlyst.

– Et enormt antall muslimer protesterte etter utgivelsen i 1989. Bokhandlere ble bombet i mange land. Boka ble brent. Forfatteren ble dødsdømt av det mektige prestestyret i Iran, på vegne av alle muslimer. En rekke personer ble myrdet fordi de hadde hatt befatning med boken, og både en italienske og japanske oversetteren ble angrepet og knivstukket. Hvor sistnevnte døde.

– Dette er altså boken som åpnet dører for liberale muslimer? Man kan heller si at den åpnet dører for radikale og ekstreme islamister, som nå fikk påskudd for å piske opp hatet mot Vesten. Selv om nesten ingen av de rasende horder hadde lest et ord i den.

annonse

Rolness er ikke imponert over Aftenposten-kommentatorens analyse. Han mener svært mange flere muslimer støtter nådeløs straff mot «sataniske» avvik fra den rette tro, enn som har sett noe til den «intellektuelle revolusjonen» og «seksuelle revolusjonen» som Khan-Østrem maner frem som en angivelig realitet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474