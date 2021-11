annonse

annonse

Eva Kristin Hansen måtte trekke seg som stortingspresident, Kjell Ingolf Ropstads karriere fikk en brå slutt. Begge hadde fått pressens søkelys på seg om mulig pengesnusk. Nå reagerer Jenny Klinge fra Senterpartiet.

Det er en artikkel om Sverre Myrli (Ap) på TV 2 som Klinge griper fatt i. Han var aktuell som kandidat til å bli ny stortingspresident, men er nå «konfrontert» med et forhold han som 26-åring hadde til en kvinnelig kollega i AUF. Hun var 18 år.

– Ja, vi folkevalte skal ta sjølvkritikk når vi har gjort noko gale og halde oss innanfor lova. Men eg meiner det er på tide å rope eit varsku dersom det stadig blir trekt opp fillesaker som tener berre eitt føremål: å sverte folk og gjera det umogleg for vanlege folk å bli politikarar på høgt nivå, skriver Klinge.

annonse

Artikkelen fortsetter.

Hun mener vi nærmer oss amerikansk moralisme i Norge.

– For det er slik det blir dersom dei einaste som blir godkjente for høge verv omtrent må ha hatt sex berre i misjonærstillinga med same partner heile livet, ein som helst skal vera på dagen same alder som seg sjølv. Eg gifta meg då eg var ung med ein som var 16 år eldre enn eg. Han var ingen gris og eg vart ikkje lurt, skriver hun og fortsetter:

annonse

– Eg vil ha politikarar med ulik bakgrunn og erfaring fordi det speglar samfunnet best og tener samfunnsutviklinga. Eg veit ingenting om saka til Myrli, men slik eg ser media held på for tida, kan det like gjerne vera ei fillesak som aldri burde vore trekt fram. Vi må ikkje ende opp med noko som liknar amerikansk moralisme her til lands.

– Internt oppgjør

Jenny Klinge peker altså på pressen som de ansvarlige for å pirke i det hun mener er fillesaker, men i en artikkel i Aftenposten som samme Myrli blir det spekulert i at det er fra krefter intern i Arbeiderpartiet at ryktene om Myrli nå er satt ut fordi de ønsker seg en annen kandidat som stortingspresident.

Ryktene om Myrlis tidligere forhold har angivelig svirret lenge, og har nå kommet opp igjen hos partiledelsen.

«Fra Myrlis støttespillere betegnes bruken av denne informasjon som «maktkamp» og «Stasi-metoder». De mener slike metoder kan knuse karrierer og mennesker som kan lett vil føle seg rettsløse,» skriver Aftenposten og fortsetter:

«Kilder som støtter Myrli, sier at ledelsen konfronterte ham med forholdet i helgen da han var i Barcelona. Myrlis støttespillere tolker samtalen som et forsøk på å få ham til å trekke seg. Partisekretær Kjersti Stenseng vil ikke kommentere noen sider av prosessen. Etter det Aftenposten får vite, har samtalen opprørt Myrli. Han har gjort det klart at han ikke finner seg i å bli behandlet på en slik måte.»

Dette ble skrevet tirsdag. Onsdag morgen kommer så opplysningene om at Myrli er vraket og at partifelle Masud Gharahkhani er innstilt i stedet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse