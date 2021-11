annonse

NRK-journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani ble for to døgn siden pågrepet i Qatar.

Begge er nå løslatte, skriver NRK.

De to journalistene skal ifølge kanalen ha vært i landet på reportasjereise i forkant av neste års fotball-VM.

– Vi er først og fremst veldig glade og lettet over at begge er i god behold og på vei hjem. Jeg snakket med dem i dag tidlig. Da var de preget av hva de hadde vært gjennom, men fikk seg etter hvert både mat og litt søvn, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Eriksen sier NRK brukte alle sine ressurser på å hjelpe journalistene.

– Vi har gjort alt vi kunne for å få Ghorbani og Ekeland løslatt og bringe dem trygt tilbake til Norge, sier han.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) kan fortelle at den norske ambassaden i Abu Dhabi har vært i kontakt med qatarske myndigheter om saken.

– Etter det vi forstår er det heller ikke tatt ut tiltale. Vi kan bekrefte at de to statsborgerne jobber for NRK og at de ble pågrepet mens de utøvde sitt oppdrag som journalister, skriver Huitfeldt i en kommentar.

Hun mener ytringsfriheten må vernes selv i et land som Qatar.

– Det er viktig at journalister får utøve sitt journalistiske virke uten innblanding fra myndigheter, også i Qatar, sier utenriksministeren til VG.

Fotballpresident Terje Svendsen betegner det som «helt uakseptabelt at qatarske myndigheter arresterer journalister som driver saklig, kritisk journalistikk».

– Vi reagerer meget sterkt på dette og er dypt bekymret for journalisters vilkår i Qatar, sier han.

Fakta om fotball-VM i Qatar

Fakta om fotball-VM i Qatar: mesterskapet, tildelingen, korrupsjonsanklagene og arbeidsforholdene.

* Qatar ble tildelt VM 2. desember 2010. Qatar blir det første landet i Midtøsten til å arrangere fotball-VM. Mesterskapet varer fra 21. november til 18. desember 2022.

* Qatar slo ut Australia, Japan, Sør-Korea og USA i avstemningen.

* I 2011 kom de første beskyldningene om korrupsjon i forbindelse med tildelingen. Tidligere Fifa-generalsekretær Jerome Valcke antydet i en epost at han mente Qatar kjøpte retten til å arrangere VM. Fifas ledelse og Qatars myndigheter har hele tiden nektet for at stemmer ble kjøpt for å sikre golfstaten mesterskapet.

* I 2015 ble i alt ni Fifa-topper siktet for korrupsjon av påtalemyndigheten i USA. Like etter trakk Sepp Blatter seg som president i det som senere er omtalt som den store Fifa-skandalen.

* Tildelingen av 2022-VM er fortsatt under formell etterforskning av franske økokrim (PNF). Tidligere Uefa-president Michel Platini er blant dem som er anklaget for korrupsjon, men han har nektet for dette.

* Den britiske avisen The Guardians rapport viser at over 6500 gjestearbeidere, hovedsakelig fra India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka og Bangladesh, har mistet livet i landet siden VM-tildelingen til Qatar for over ti år siden. 37 av dødsfallene er direkte tilknyttet stadionbygging.

* Flere organisasjoner har i lang tid hevdet at Qatar bryter grunnleggende menneskerettigheter, blant annet gjennom forbud mot homofili og uakseptabel behandling av utenlandske arbeidere.

* Qatarske myndigheter hevder at landet har innført flere tiltak for å bedre situasjonen for gjestearbeiderne og vilkårene for menneskerettigheter.

* Fotballtinget sa i juni klart nei til boikott av neste års VM, etter at flere toppklubber hadde gått inn for dette.

* 32 nasjoner deltar i VM i Qatar. Norge havnet på tredjeplass i sin kvalifiseringsgruppe og ble med det verken direktekvalifisert eller en del av omspillet.

* Trekningen av VM-gruppene skjer 1. april 2022. VM skal spilles på åtte ulike arenaer.

Kilder: NTB, BBC, Al Jazeera, Sunday Times, The Guardian

