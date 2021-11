– Det har vært et spill, og jeg vil kalle det et uverdig spill, sier Myrli og kritiserer prosessen internt i Arbeiderpartiet i valget av nytt presidentskap på Stortinget.

– Jeg reagerer på virkemidlene som har blitt brukt, at det er blitt framsatt det jeg vil kalle rykter om meg. Det syns jeg var unødvendig. Det hadde vært greiere om man hadde sagt at nå stokket vi kortene på nytt, og nå bytter vi mannskap. Det kan være gode grunner for å gjøre, og det hadde jeg hatt null problemer med, sier Myrli til NTB

– Jeg syns det er uheldig at man begynner å grave i fortiden og sette ut rykter. Det er fryktelig skadelig for et parti. Jeg hadde trodd at vi nå var over det, men noen er tydeligvis ikke ferdig med det, fortsetter han.

Myrli sier at han ikke hadde ønske om å bli president, men at han gjerne ville fortsette som visepresident.