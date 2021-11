annonse

annonse

At juryen i Wisconsin fant at Kyle Rittenhouse handlet i selvforsvar da han skjøt tre personer ved en «Black Lives Matter»-protest i Kenosha i fjor, viser tydelig den enorme makten som de store teknologifirmaene har fått.

Nyhetsbrevet til det sosiale mediet Parlor har skrevet et kort meningsinnlegg om Kyle Rittenhouse-saken og de store teknologifirmaenes rolle i forhåndsdømmingen av ham.

Innlegget innledes ved å fastslå at Facebook stemplet Rittenhouse som en massemorder allerede noen få dager etter skytingen i august 2020. Teknologiganten ga følgende grunn til Breitbart: «Vi har utpekt skytingen i Kenosha som et massemord og fjerner innlegg til støtte for skyteren.» Den sosiale mediegiganten blokkerte også søkeresultater på «Kyle Rittenhouse».

annonse

Videre suspenderte Twitter kontoen til Rittenhouses advokat da han forsøkte å samle inn penger til tenåringens forsvar i september 2020, mens GoFundMe, en crowdfunding-side, nektet å tillate pengeinnsamlingskampanjer for Rittenhouses advokatsalærer. Siden siterte sine «retningslinjer mot å støtte de som er siktet for voldelige forbrytelser» da de hindret forsøket, til tross for at mange lignende innsamlinger var pågående på siden deres. Først etter at dommen om uskyld ble avsagt, tillot GoFundMe pengeinnsamlingskampanjer for å betale for tenåringens advokatsalærer og levekostnader.

Ikke nok med det, under rettssaken til Rittenhouse, blokkerte Facebook igjen søkeresultater på navnet hans, slik at brukerne bare kunne snakke om rettssaken på profilene deres eller i nyhetsstrømmene som de abonnerte på. I tillegg suspenderte YouTube direktesendinger av rettssaken arrangert av uavhengige juridiske analytikere.

Skyldig inntil bevist uskyldig?

annonse

Avslutningsvis minner meningsinnlegget leserne på at påståtte kriminelle i USA antas å være uskyldige inntil det motsatte er bevist. Det konkluderer deretter med at Rittenhouse-episoden viser at «domstolen til de store teknologiselskapenes sosiale medier» imidlertid er alt annet enn upartisk, og at deres handlinger i denne spesielle saken burde bekymre oss alle.

I denne sammenhengen mener Dan Gainor, visepresident for Media Research Center, at de store teknologiselskapenes forsøk på å kvele diskusjoner om Rittenhouse beviser hvor mye kontroll de har fått i samfunnsmessige og politiske spørsmål.

– Det er farlig at de har så mye makt over hva som kan diskuteres i et offentlig forum. De vil kunne forhindre frie valg i alle frie land i verden hvis de ville, sa han til New York Post 20. november.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474