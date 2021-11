annonse

Magnus Carlsen er stinn av rutine før sin femte VM-kamp i klassisk sjakk.

Fredag er ventetiden endelig over. Da spiller Carlsen sitt første VM-parti i langsjakk på tre år i møtet med Jan Nepomnjasjtsjij i Dubai, skriver NTB.

– Det er en veldig skjev match med tanke på at Magnus spiller sin femte VM-kamp, mens «Nepo» debuterer og får sitt livs sjanse. En slik sjanse får han trolig aldri igjen, så han er nok ekstremt forberedt og motivert, sier Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn til NTB.

– For Magnus er det mer et slit. Han sier selv at han ikke får særlig glede av å ha VM-tittelen, men han irriterer seg voldsomt over tanken på ikke å ha den. Klarer han å mobilisere den kreative energien han ofte får når han er presset eller forbannet? Jeg tror Magnus greier det.

I så fall tar Carlsen sin femte VM-tittel og legger seg inn én bak rekorden.

2013 (Chennai, India): Carlsen – Anand 6,5-3,5

2014 (Sotsji, Russland): Carlsen – Anand 6,5-4,5

2016 (New York, USA): Carlsen – Karjakin 6-6, omspill 3–1

2018 (London, Storbritannia): Carlsen – Caruana 6-6, omspill 3–0

