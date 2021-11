annonse

WC-sesongen starter fredag i Ruka. Der er ikke treneres til Johannes Høsflot Klæbo (25) med. Morfaren har fått slag.

Kåre Høsflot måtte legges inn på St. Olavs hospital i Trondheim 7. november. Dattersønn Klæbo den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen sist helg.

Fredag sesongdebuterer han med verdenscupsprint i finske Ruka.

– Han er ved godt mot, trener på og står på. Han er på bedringens vei, og det er viktig, sa Klæbo til NTB om bestefaren og forbildet.

Klæbo selv er sykdomsfri igjen etter forkjølelsen som også var medvirkende til at han sto over Beito-rennene.

– Jeg er frisk og rask. Det skal bli godt å komme i gang med en ny skisesong igjen. Det er en stund siden sist.

Smart

– TV 2-ekspertene Petter Northug og Petter Skinstad mener at du var Beitostølens vinner siden du sto over og sprinten ble avlyst på grunn av storm?

– Jeg har hørt det der, og så får vi se om han har rett. Jeg skal i hvert fall gjøre det jeg kan for å trykke til i helga.

– Hvor viktig er denne helgen?

– Den er viktig med tanke på at du har lyst til å få en god start og en god feeling på at jobben du har gjort i sommer og høst har vært bra. Et annet aspekt er at det handler om verdenscupen sammenlagt som også frister, og at svarene er viktig med tanke på OL. Det skal tas ut et lag dit også.

Kaldt

Værstasjonene melder om kaldt vær til helgen. Aller kaldest er det meldt til søndagens jaktstart med ned på minus 18 kuldegrader. Er det kaldere enn minus 20, blir det ikke noe renn.

Der går grensen.

– Det er bare å ta på stillongsen. Været får være så kaldt som det blir. Det får vi ikke gjort noe med. Vi får se om stillongsen må på. Det er ikke favoritten. Helst vil jeg gå bare med konkurransedressen.

