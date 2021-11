annonse

Fremskrittspartietr foreslår en rekke kutt i avgitene i sitt alternative budsjett.

– De høye prisene vil først og fremst ramme helt vanlige folk, samtidig som staten tjener store penger på høy oljepris, og både staten og kommunene tjener godt på de svært høye strømprisene. Vi mener denne rikdommen bør deles med vanlige folk og vil derfor kutte i avgiftene, sier finanspolitisk talsperson i FrP, Hans Andreas Limi.

I partiets alternative statsbudsjett for 2022 foreslår FrP å fjerne både elavgiften og momsen på strøm, redusere veibruksavgiften på diesel og bensin til 1 kroner pr. liter. FrP mener også at det kan være fornuftig å kutte matmomsen fra 15 til 12 prosent.

FrPs forslag ville ifølge partiets egne utregninger føre til at folk som har en bensinbil med et forbruk på 0,7 l/mil og kjører 16.000 kilometer i året vil spare 4.835 kroner i året sammenlignet med forslaget til Ap-Sp-regjeringen. Innssparingen for dieselbilister er litt lavere. .

Fjerningen av elavgift og moms på strøm vil bety at dersom du har et gjennomsnittlig strømforbruk på 20.000 kWh og strømprisen er på 1,09 vil du spare 11.326 kroner.

Kutter skatter og avgifter

Fremskrittspartiet foreslår å kutte personfradraget. En person som tjener 450.000 vil få en skattelette på 2.600 kroner med dette forslaget. FrP foreslår også å heve frikortgrensen til 100.000 kroner som betyr at om lag 87.000, de fleste av dem unge, vil slippe å betale skatt.

FrP foreslår å fjerne emballasjeavgiften som fører til at brusbokser og flasker er mye dyrere i Norge enn i Sverige. Partiet vil også redusere avgiftene på alkohol og snus.

– FrP er opptatt av folk skal få beholde mer av det de tjener selv. Mest mulig handel bør foregå i Norge. Det skaper verdier og arbeidsplasser, sier Limi.

FrP foreslår partiet å heve bunnfradraget i den særnorske formuesskatten til 2 millioner korner.

Billigere biler

FrP vil senke bilavgiftene.

– Spesielt dramatisk er regjeringens forslag om økte avgifter for hybridbiler. Nye biler er tryggere og har lavere utslipp enn gamle biler. Vi foreslår derfor å halvere vektavgiften som vil gjøre større familiebiler langt rimeligere, sier Limi.

FrP melder «et tydelig nei» til å regjeringens forslag om å øke Co2-avgiften.

Helseløft

Partiet viser i en pressemelding til at det i september sto 228.000 personer i kø for behandling eller utredning. For må fjerne helsekøene vil FrP øke sykehusenes budsjett med 3,2 milliarder kroner. FrP vil bevilge 500 millioner til flere akuttplasser, slik at Norge i fremtiden skal klare å håndtere pandemier og andre kriser uten å måtte stenge ned samfunnet.

– Vi prioriterer å få ned helsekøene, at pasienter skal få den medisinen de trenger, at antall døgnplasser i psykiatrien økes og at hjelp til pleietrengende eldre skal bli en statlig rettighet, sier helsepolitisk talsperson Bård Hoksrud.

Frp vil gi alle sykepleiere og helsefagarbeidere i offentlig sektor et lønnsløft på tre prosentpoeng ut over ordinær lønnsvekst neste år.

Mer asfalt

FrP søker bevilgningene til vei med seks milliarder.

– FrP mener det må bygges mer vei, samtidig som vi styrker vedlikeholdet for å sette veiene i bedre stand. FrPs forslag vil sikre oppstart av viktigste prosjekter på veinettet neste år. Samtidig er det viktig å øke sikkerheten ved å sette av mer penger til rassikring, sier Limi.

Vil stoppe «sløsingen»

– Frps alternative statsbudsjett handler om å stoppe sløsingen og bygge Norge. Det betyr at vi må slutte å sende milliarder av kroner hver eneste år til symbolske klimatiltak, bistand uten effekt og feilslåttinnvandring og integrering, sier partileder Sylvi Listhaug.

FrP kutter også i bevilgningene til NRK og vil droppe det symbolske klimaprosjektet «Langskip», som de hevder allerede ligger an til en kostnadssprekk på en milliard kroner.

