Noen dager etter avslutningen av FNs klimatoppmøte i Glasgow, der Joe Biden erklærte at USA vil «lede gjennom sitt eksempel», utlyste han USAs største oljekonsesjonsrunde noensinne. Runden omfatter et område i Mexico-gulfen som tilsvarer det dobbelte av delstaten Floridas areal.

Beslutningen er nærmest en krigserklæring mot den energipolitikken han gikk til valg på. Med dette kommer han på kant med store deler av eget velgergrunnlag, uten at kuvendingen nødvendigvis overbeviser så mange av hans politiske motstandere.

Joe Bidens popularitet har sunket som en stein, og han er nå blant de aller minst likte presidenter på dette stadiet i valgperioden. Siden de fleste store mediene i USA nå er regjeringsorganer, klør de seg i hodet og lurer på hvorfor, for nå går jo alt så meget bedre?

Det kan være mange grunner til at en amerikansk president taper tillit i folket. Den aller sikreste metoden er å øke bensinprisen. Bensinen i USA er fortsatt latterlig billig i forhold til Europa, og ikke minst Norge, men prisen er langt på vei doblet i løpet av året.

Bidens energipolitikk får skylda, og det er han pinlig klar over. Hans mange heller merkelige utspill for å få ned oljeprisen den seinere tida er et bevis på det. Det er også en indikasjon på at panikken er i ferd med å ta overhånd.

Hans appell til OPEC+ om å øke produksjonen raskere enn planlagt var mislykket.

Hans appell til andre land om å frigi strategiske oljereserver fikk blandet mottakelse. Uansett har han nå lansert initiativet, og USA slipper 50 millioner fat fra egne lagre. Nyheten fikk stikk motsatt effekt av hva Biden ventet seg. Oljeprisen steg umiddelbart.

Slike tiltak øker ikke verdens oljeproduksjon. USAs strategiske lagre skal fylles igjen, helst innen 3 måneder. Dessuten utgjør 50 millioner fat bare litt mer enn 4 døgns oljeproduksjon i USA.

Demokratene i kongressen har også bedt Biden om å forby amerikansk oljeeksport, noe investeringsbanken Goldman Sachs anser som et slag i lufta, og som mest sannsynlig bare vil øke prisene på oljeprodukter i USA. Videre har Biden bedt om en granskning av olje- og gasselskapenes rolle i prisøkningen, også et typisk symboltiltak som ikke vil føre til noe som helst.

Utdelingen av letekonsesjoner vil derimot bidra til å øke verdens oljeproduksjon og dermed få ned prisen. Dessverre for Biden vil resultatene komme for seint til å bedre hans folkelige appell.

Det kan imidlertid ha en positiv effekt på oljeselskapenes investeringsvilje, som hemmes av usikkerheten knyttet til den føderale energipolitikken. Tross økt oljepris ligger USAs egen oljeproduksjon fortsatt 12 prosent under toppen på vel 13 mill. fat i døgnet i fjor vår.

