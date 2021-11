annonse

Den såkalte flyktningkrisen på grensen mellom Hviterussland og Polen ble forrige onsdag viet tid og oppmerksomhet i NRK-TVs program Urix, der NRK satte seg fôre å forklare hva denne krisen er for noe og hvordan den er oppstått.

Som så mange ganger før, blir man, på grunn av den amatørmessige journalistikken i statskanalen, sittende like uopplyst og med like mange spørsmål etter programmets slutt som da det begynte.

Som vanlig i dekningen av asyl-, migrant- og flyktning-saker ble vekten lagt på det NRK og resten av MSM- journalistene kaller menneskelige tragedier. Og NRK-reporter Jan Espen Kruse tok selvsagt i bruk de vanlige politisk korrekte talemåtene og den journalistiske humanretorikken da han fortalte om hvor rystende det var å se hvor ille migrantene hadde det i en leir ved den hviterussiske polske grensen. Migrantene overnattet i telt og på bakken. Det var tett med røyk fra de mange bålene i leiren, og det lå en spesiell lukt over området.

– Det er ingen tvil om at det er en stor menneskelig tragedie som utspiller seg her, var konklusjonen hans etter at NRK hadde vist bilder av godt vinterkledde mennesker og barn i boblejakker og bobledresser og med ull- og skinnluer på hodet, klesmessig godt forberedt på selvforskyldte, kalde høstdager ved grensen for å nå målet sitt, Tyskland, og offentlige, tyske budsjetters trygge favn.

I «stillingskrigen» mellom migrantene og polsk politi er det kommet flere oppfordringer til migrantene om å dra hjem. Både styresmaktene i EU, og faktisk også den politiske ledelsen i Hviterussland, ser ut til å stå bak slike appeller. Men det er ikke alle som kan reise hjem. Noen dør ved grensen (av den dårlige behandlingen de får?). Og sannelig greide NRK forrige onsdag å «presentere» ett av disse ofrene, den 25-årige Gaylan Ismael fra Erbil i irakiske Kurdistan som omkom ved grensen og som ble sendt tilbake til Erbil i kiste. Statskanalen dekket også gravferden og intervjuet faren til Gaylan. Han fortalte at sønnen hadde reist til Dubai og derfra til Minsk for å komme seg inn i EU for å få medisinsk hjelp til sin diabetes og til en betennelse i ryggmargen. Faren mente at sønnen døde av mangel på medisiner.

– Ungdommene har rett på et godt og verdig liv, men vi kan ikke bestemme over dem, sa faren, samtidig som han advarte andre som vil til EU, om ikke å dra til Minsk. Det er ikke vanskelig å tolke farens utsagn slik at ungdommer fra Erbil har rett til et godt og verdig liv i Europa. Når de ikke kan få det i Kurdistan, må de altså sendes til grensen mellom Hviterussland og Polen.

Hvis det var snakk om medisinsk hjelp, ville det være ganske ufornuftig å sende et menneske til den polsk-hviterussiske grensen. I Gaylan Ismaels tilfelle ville det være «naturlig» å søke medisinsk bistand i det rike landet Dubai, der det finnes medisinsk ekspertise, høyst sannsynlig på samme, om ikke høyere nivå, enn i den offentlige helsetjenesten i mange EU-land.

Formålet med den unge kurderens reise til Minsk, kunne ikke være noen annet enn å komme seg til EU, uansett helsetilstand. Hensikten med reisen blir hengende og sveve gåtefullt i lufta i NRK-reportasjen. Og mange NRK-reportasjer blir en form for gåter fordi de nødvendige spørsmålene ikke stilles. Hvor skapes, for eksempel, forestillinger hos folk i Kurdistan om at de har en rett til å migrere, og å søke om å få innvilget asyl akkurat i et EU-land?

Uttalelsen fra faren var knapt oppsiktsvekkende. Han hørtes ut som et ekko fra den vestlige verdens store hjelpeorganisasjoner som i årtier har messet på budskapet om retten til å finne et verdig liv i den vestlige verden. Og det er tydelig at budskapet går hjem, ikke bare i de tusen hjem her i «steinrøysa» i nord, men også i Kurdistan, i resten av Irak, i Syria, i hele Midt-Østen, i Afghanistan, i Nord-Afrika og mesteparten av Afrika for øvrig.

Den mest oppsiktsvekkende uttalelsen i forbindelse med gravferden i Erbil, kom fra fetteren til den døde, som fortalte at humanitære organisasjoner skulle hjelpe Gaylan, men at de ikke nådde fram. Kan det være en feil med NRKs oversettelse av uttalelsene til fetteren? Eller er det slik at helsesvake migranter fra Erbil kan gjøre avtaler med hjelpeorganisasjoner, som for eksempel Leger Uten Grenser, om hjelp til opphold og medisinsk behandling i Europa? Det kan høres vilt ut, men det er lite som er utrolig når det gjelder utenomeuropeiske migranter og EU.

Leger Uten Grenser er en av de mange aktørene som opprettholder migrasjonstrafikken fra Nord-Afrika over Middelhavet ved å hyre skip til denne farten, også norske skip. I mai i år ble det meldt at Leger Uten Grenser skulle sende et tidligere seismikkskip fra Ålesund-rederiet Uksnøy & Co til Middelhavet for å berge migranter. Skipet «Geo Barents» var ventet å komme fram i starten av juni, meldte nett.no. Skipet var utrustet til å ta om bord 300 personer.

I 2017 ble Leger Uten Grenser etterforsket for menneskesmugling i Italia. I 2019 chartret SOS Méditerranée og Leger Uten Grenser det norskregistrerte skipet «Ocean Viking» for å gjenoppta sine operasjoner i forbindelse med migrant-trafikken i Middelhavet. Utenriksdepartementet tok den gangen nyheten «til etterretning».

Hjelpeorganisasjonene var også tema i den delen av Urix-reportasjen som ble utført av EU-reporter Simen Ekern. Han sammenlignet dagens situasjon på den polsk-hviterussiske grensen med forholdene i 2015, da en million migranter strømmet over grensene til EU. I motsetning til dagens situasjon ble ikke migrantene i 2015 hjulpet, hevdet Ekern. Underforstått at det ikke var noen statsleder à la Alexander Lukasjenko i Hviterussland som den gangen la forholdene til rette for migrantene. Å hevde at migrantene i 2015 ikke ble hjulpet, er så drøyt at det neppe står til troende. Men i år vil Polen ikke slippe til «uavhengige observatører» (fra hjelpeorganisasjonene?) som kan være til stede og iaktta det som skjer på grensen, rapporterte Ekern.

Hjelpeorganisasjonene er ikke uavhengige operatører i migrasjonstrafikken til Vest-Europa. Som viktige samfunnsaktører har de i den politiske korrekthetens navn stor innflytelse på migrasjons- og asylpolitikken i den vestlige verden. Og de er i stor grad ansvarlig for de forholdene som rår på dette området med sitt budskap om «åpne grenser» og rettighetskrav på vegne av de hundretusener på hundretusener som hvert år kommer til EU-landene for å få et «godt og verdig liv» på skattebetalerne i disse landene sin regning.

Bakgrunnen for ansamlingen av migranter på den pols-hvitererussiske grensen er at regjeringen til Alexander Lukasjenko i Minsk har gjort det lett å få turistvisum til landet fra land i Midt-Østen og Tyrkia. En libaneser som ble intervjuet i Urix, sa at Hviterussland er det eneste landet som lar folk komme inn i Europa. I et reisebyrå i Beirut ble det opplyst at mange nå benytter seg av tilbudet hver dag, mens det før var noen få i løpet av ett år.

I stedet for å kaste lys over turistvisumets betydning i asyl- og migrant-strømmen til Europa, intervjuer NRK en libanesisk småbarnsfar som vil emigrere til Europa for bedre å kunne brødfø sønnen sin (en menneskelig tragedie?). I migrant-trafikken til vest-europeiske land kan visum være et viktig dokument, og som i likhet med mange andre dokumenter, som id-bevis, pass osv, er noe som kan kjøpes svart og illegalt av dem som styrer denne trafikken.

Asylimmigrasjon til Europa har vart i minst en mannsalder og styres i dag av kriminelle nettverk, som for eksempel italienske mafia-organisasjoner. Disse nettverkene håver inn milliarder på milliarder årlig på slike «forretninger», en virksomhet som stort sett kan drives straffefritt og med profitter som langt overgår fortjenesten kriminelle har på smugling av narkotiske stoffer. Reportasjer om denne omfattende virksomheten og om et asylinstitutt som undergraver den politiske styringsretten til landene i Vest-Europa, vil man aldri får se i NRK eller i andre hovedstrømsmedier i Norge. Fordi det vil flytte fokuset bort fra de politisk korrekte «menneskelige tragediene» som nå utspilles ved den polsk-hvitrussiske grensen. Og det kan ødelegge forutsetningene for den politiske korrektheten som styrer asylpolitikken i land som Norge.

