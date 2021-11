annonse

Det er bevilget totalt 3,7 milliarder til Coronavaksiner i år og foreslått 3,2 milliarder til innkjøp og vaksinasjon neste år.

Det er det brukt 2 milliarder kroner på innkjøp av Coronavaksiner i Norge Hittil i år.

– Når du ser hva pandemien har kostet både Norge og andre land i ett og et halvt år, er disse summene bare småpenger, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til P4.

– Når vi ser at effekten av vaksineringen er at de fleste av oss kan leve normale liv, så tror vi at det vi har brukt på vaksiner, er en meget god investering, sier Nakstad.

– Det er for tidlig å si hvor ofte vi vil trenge påfyll av vaksine. På lengre sikt vil det trolig ikke bli nødvendig å vaksinere like hyppig. Kanskje blir det ikke like hyppig som influensavaksinen en gang, som anbefales hvert år for noen aldersgrupper, sier Espen Nakstad i Helsedirektoratet.

Til nå har 4.229.770 personer fått første dose av Coronavaksinen i Norge, 3.796.698 personer har fått andre dose, mens 401.398 har fått tredje dose.

