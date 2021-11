annonse

Skyldes elever med innvandrerbakgrunn, mener foresatt.

I løpet av de siste årene har voldsbruken i Osloskolene og omegn eksplodert. Det gjelder vold mellom elever men også mot lærere, De siste tilgjengelige tallene fra Utdanningsetaten i Oslo viste mer enn en dobling i rapporterte voldshendelser mot undervisningspersonell fra 2016 til 2018. Hendelsene skjer langt ned i barneskolen.

Fra Drammen har Resett rapportert om tilsvarende utvikling.

«I 2016 ble det meldt fra om 65 tilfeller av vold eller trusler mot skoleansatte i Drammen. Det tallet har steget til rekordhøye 215 i 2020. I varslene står det blant annet om lugging, sparking, slag, biting og verbale trusler. Varslene tegner et dystert bilde av hverdagen som enkelte ansatte opplever,» skrev lokalavisen DT.

Røyken vgs

For noen dager siden fikk Resett kjennskap til at Røyken VGS. i Asker daglig får besøk av en stasjonær politipatrulje, ene og alene for å opprettholde ro og orden, samt ivareta et trygt og godt skolemiljø for både ansatte og elever. Mer konkret innebærer det at en politipatrulje er tilstede hver dag i storefri, så langt ressursene tillater.

Tiltaket ble iverksatt tidligere i høst som et samarbeidsprosjekt mellom Røyken VGS og Asker politistasjon etter at skolens rektor hadde kontaktet politiet om slåssing og alvorlige voldshendelser nærmest daglig. Det planlegges fortsatt inn i det nye året.

En politikilde opplyste til Resett at «problemet er forårsaket av innvandrergutter fra Oslo og omegn som har fått skoleplass der».

Svært få av de mest alvorlige voldshendelsene blir anmeldt til politiet av frykt for at de det gjelder vil bli blottlagt og omtalt som «snitchere» (tystere).

En far

Resett har snakket med en av elevenes foresatte ved Røyken VGS. Han er dypt rystet over den uholdbare voldelige og så langt ukontrollerbare utviklingen i skolen.

– Pøbler og voldelige elever har rett og slett tatt over styringen på Røyken VGS, hvorpå de hånflirer til de voksne når de prøver å sette normer, regler og grenser, sier han.

Den foresatte mener elevene på skolen er «livredde for å sladre/fortelle sine foreldre, lærere og politiet om hva som egentlig skjer og foregår på skolens område.»

Dersom en elev blir blottlagt for å ha utlevert en annen elev på en negativ måte, vil dette resultere i svært alvorlige voldelige represalier. Han mener den offentlige skole «ikke lenger kan tilby ansatte og elever et trygt og godt oppholds- og skolemiljø.»

– Dersom ikke noen drastiske tiltak omgående iverksettes, er jeg redd for at problemene er irreversible, sier en svært bekymret far til Resett.

Han forteller videre at forholdene på skolen har blitt betraktelig bedre etter at en politipatrulje daglig er til stede på skolens område.

I tillegg, berømmer den samme foresatte en politibetjent med fornavn «Jørgen», som har bidratt til at flere graverende voldstilløp ved Røyken vgs. i forkant har blitt oppdaget og dermed avverget.

Denne politibetjenten skal også på sin fritid ha vist et engasjement som går langt utover det hans stillingsinstruks tilsier. Han har vist seg handlekraftig, iverksatt diverse personrelaterte tiltak samt at han har vært en god forebyggende samtalepartner overfor bekymrede foreldre, elever og ansatte på Røyken VGS.

Video

Via en annen foresatt, fikk Resett tilsendt en graverende voldsvideo fra kantina på Røyken VGS. Denne videoen viser et masseslagsmål mellom ikke norsk etnisk ungdom og norsk etnisk ungdom.

Slag og spark blir tildelt, samtidig som stoler og bord blir kastet veggimellom. De av ungdommene som befinner seg i matsalen, men ikke er aktive deltagere i slagsmålet, hyler og skriker.

Den samme foresatte anmodet Resett på det sterkeste om at nærværende video ikke måtte publiseres med følgende begrunnelse:

– Har fått tak i en versjon, men selvfølgelig med litt list og en som ikke vil snakke. Redd for å bli for å bli «snitcher», så det skal ikke komme fra meg. Ligger ikke på nett, men private opptak av flere elever. Må ikke deles i fare for gjenkjenning om den kommer ut, sier han.

Politiet

Resett har tatt kontakt med Asker politistasjon.

– De voldsutøverene det her er snakk om, er det lokal ungdom, eller er det ungdom fra Oslo og omegn som har fått tildelt skoleplass i Røyken?

– Politiet ønsker ikke å kommentere på enkeltelevers tilhørighet utover at de aller fleste elever på Røyken vgs. er bosatt i nærmiljøet/Asker, svarer avsnittsleder ved forebyggende avdeling ved Asker politistasjon, Trine Svartås.

– Hvor alvorlig ser politiet på denne utviklingen?

-På bakgrunn av utfordringer ved Røyken VGS. i oppstarten av skoleåret 21/22, iverksatte skolens ledelse og politiet trygghetsskapende tiltak for å motvirke en uønsket utvikling på skolen. Et av tiltakene var synlig politi i skoletiden for å forebygge ytterligere eskalering. Målet var å bidra til et trygt og godt skole- og læringsmiljø.

Ifølge Svartås, har de iverksatte politioperative tiltakene hatt ønsket effekt.

– Vi ser nå at antall uønskede hendelser er kraftig redusert. Dette er et godt eksempel på tverrfaglig samarbeid hvor både skolens ledelse, ansatte og politiet har hatt viktige roller.

Avsnittslederen bekrefter hendelsen i kantina som Resett har sett videoopptak av.

– Hendelsen fra matsalen du refererer til håndteres av oss og er under etterforskning, sier Svartås til Resett.

Rektor

Skolens rektor, Laila Handelsby, bekrefter tiltakene.

– Røyken vgs. er med i politiets KUBA-prosjekt som er et lenge planlagt prosjekt igangsatt i forebyggende øyemed og ikke tilknyttet direkte til og resultat av konkrete hendelser. Vi er glade for å ha en god og regelmessig kontakt med politiet, er rektor Handelsby sin knappe kommentar til saken.

Videre viser lektor Handelsby hva som står på skolens hjemmeside angående politiets KUBA-prosjekt:

– Kuba står for kunnskapsbasert politiarbeid, og vår skole er en del av dette prosjektet. Det betyr mer tilstedeværelse av politiet på skolen en stund fremover, som en del av et forebyggende arbeid. Politiet vil i en periode fremover patruljere og være til stede på skolen opptil hver dag. Dette har bakgrunn i tidligere hendelser, og er for å forebygge og avdekke fremtidige lovbrudd og styrke trygghetsfølelsen på skolen, sier rektoren.

KUBA-prosjektet

Oppstart mandag 18. oktober 2021

Slutter medio februar 2022

Vurderinger underveis i prosjektperioden vil gjøres for å se om tiltak skal endres

Representant fra skolen er rektor Laila Handelsby

