Kringkastingssjefen sier han er opprørt.

Fotballorganisasjonen unnlater å kritisere landet og nevner isteden Qatars forklaring på hvorfor de to journalistene ble pågrepet. De kommer heller ikke med noen beklagelse, skriver NTB.

– Fifa forsvarer prinsippet om pressefrihet. Vi har vært i regelmessig kontakt med lokale arrangører og NRK for å finne ut av omstendighetene rundt pågripelsen av et NRK-crew i Doha de seneste dagene, skriver en talsperson for Fifa i en epost via Thayssa Plum i medieseksjonen.

– Vi noterer oss uttalelsen fra Qatars kommunikasjonskontor der det heter at journalistene «med viten og vilje» brøt loven og tok seg inn på privat eiendom før de ble løslatt uten siktelse. Fifa vil fortsette å være i kontakt med NRK og arrangørene, som samarbeidet med og assisterte journalistene mens de var i Doha, heter det videre.

NRK-journalistene deltok på markeringen for at det var ett år til avspark i VM i Qatar.

Etter et intervju med Nasser Al Khater, sjefen for mesterskapet ble de pågrepet på hotellet og fraktet til politistasjonen. Der tilbrakte de 32 timer på glattcelle før de ble løslatt.

– Jeg trodde nesten ikke det jeg leste. Det ser ikke ut som de har skjønt hva som skjedde. At et team på to journalister altså blir arrestert, fengslet, fratatt alt utstyr og nektet å ringe verken arbeidsgiver eller familie, står selvsagt overhodet ikke i forhold til den påstanden om at de skal ha filmet på feil sted, sier Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til NTB.

– At Fifa nærmest fordeler skyld i denne saken, er for meg helt utrolig, sier han.

