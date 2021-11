annonse

Ei uke har gått siden Kirkemøtet vedtok støtte til anbefaling om stans i oljeleting, og nå har over 1.700 personer meldt seg ut av Den norske kirke.

Utmeldingene har skjedd mellom onsdag 17. november og tirsdag 23. november, skriver Vårt Land.

– Det er naturlig at vedtaket som ble fattet på Kirkemøtet, avstedkommer noen reaksjoner av denne typen. Samtidig er det viktig for oss å være tydelige på at kirken ikke ser på dem som jobber i petroleumssektoren i Norge som et problem. De gjør en svært stor innsats for verdiskaping for det norske samfunnet, sier Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke.

Allerede første dag etter vedtaket meldte 434 personer seg ut, mer enn i de ti foregående dagene til sammen, ifølge Nettavisen.

Mobilisering blant oljearbeidere

Etter at vedtaket fra Kirkemøtet ble kjent, har det vært stor aktivitet i blant annet Facebook-gruppene Stolt Oljearbeider og Oljebrølet. Stian Espeland opprettet et innlegg i førstnevnte gruppe der han skrev at han hadde meldt seg ut. Espeland fikk massiv støtte i kommentarfeltet, og flere titalls skrev at de også ville melde seg ut.

– Jeg har vært medlem i kirken på grunn av tradisjoner og fordi jeg har oppfattet kirken som et sted for alle. Nå tar kirken parti i en sak hvor jeg mener utfallet kan bli at Norge føres tilbake til tiden før oljealderen økonomisk. Et nei til oljeleting ville knust industrien langs kysten, sier Espeland, som jobber i et oljeserviceselskap.

