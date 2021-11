annonse

Manchester United skal ha ståltro på Michael Carricks lederskaper, og det er ikke uten grunn at han er den midlertidige manageren etter Ole Gunnar Solskjær, ifølge den britiske avisen Mirror.

Solskjær fikk sparken denne uken og ble erstattet av Michael Carrick.

Styret i United er overbevist at Carrick har de egenskapene som skal til for å være trener. Mirror trekker frem en episode i 2018 som en avgjørende faktor for at de tror han kan være manager.

Da Jose Mourinho fikk sparken i 2018 skal Uniteds midtbane-profil Paul Pogba ha gitt «high five» til lagkamerater på treningsfeltet og sagt:

– Han køddet med feil fotballspiller.

Sint

Da Pogba ga «high five» til andre United-spillere etter Mourinho-sparkingen reagerte Michael Carrick.

Den nå midlertidige manageren, som var trener på den tiden, skal ha reagert med sinne på kommentaren og minnet Pogba på at ingen er større enn klubben.

Carricks reaksjon forklarer langt på vei hvorfor United-styret mener engelskmannen er rett mann foreløpig, skriver Mirror.

– Bløffmakere

Det er mange rundt Manchester United som har vært kritiske til Paul Pogbas tilstedeværelse på Old Trafford.

Roy Keane uttalte for et par år siden at Pogba var en av spillerne som aktivt gikk inn for å sabotere for Jose Mourinho. United-legenden sa at Pogba var en av spillerne «kastet Mourinho under bussen».

Keane sa også at de samme spillerne som ønsket at Mourinho fikk sparken, også vil komme til å gjøre det samme med Solskjær.

– Dette er spillerne som kastet Mourhino under bussen, og de vil gjøre akkurat det samme mot Solskjær. Det er for mange bløffmakere i denne klubben til at United vil komme tilbake til toppen, sa Keane i forbindelse med et United-tap for to år siden.

So Roy Keane was right all along…#Pogba pic.twitter.com/ToS6DzwgpI — Billy Meredith (@pert_brian) October 16, 2021

Carrick ledet Champions League kampen mot Villareal tirsdag der United vant 2-0. Engelskmannen dedikerte seieren til Ole Gunnar Solskjær som fikk sparken dagen i forveien.

Pogba spilte ikke kampen.

