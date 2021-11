annonse

Pendlerbolig-saken på Stortinget har skapt skepsis blant folk til politikere på topplan.

En av de som reagerer på dette, er Senterpartiets Jenny Klinge.

«Ja, vi folkevalte skal ta sjølvkritikk når vi har gjort noko gale og halde oss innanfor lova. Men eg meiner det er på tide å rope eit varsku dersom det stadig blir trekt opp fillesaker som tener berre eitt føremål: å sverte folk og gjera det umogleg for vanlege folk å bli politikarar på høgt nivå», skriver hun på sin Facebookside.

Hun viser til media som hun mener gjør hva de kan for å grave opp småting fra fortiden hos stortingspolitikere.

Klinge deler en artikkel fra TV 2 hvor Sverre Myrli (Ap) som i dag sitter i presidentskapet som 4. visepresident, og derfor var en aktuell kandidat til å ta over for Eva Kristin Hansen, blir konfrontert om et forhold han hadde til en AUF-er på 90–tallet.

Myrli mener han ikke har noe å skjule.

– Jeg bekreftet at vi var sammen noen måneder før vi gikk hvert til vårt. Hun var 18 og jeg var 26. Jeg var nyvalgt på Stortinget, og hun var aktiv i AUF, noe jeg også var, forteller han.

Klinge synes det er uhørt av media å i det hele tatt bry seg med noe sånt.

«For det er slik det blir dersom dei einaste som blir godkjente for høge verv omtrent må ha hatt sex berre i misjonærstillinga med same partner heile livet, ein som helst skal vera på dagen same alder som seg sjølv. Eg gifta meg då eg var ung med ein som var 16 år eldre enn eg. Han var ingen gris og eg vart ikkje lurt», skriver hun.

Resett tok kontakt med noen stortingsrepresentanter for å høre hva de mener om pendlersaken, hvordan tilliten til toppolitikere kan bli sterkere i folket, og hva som må gjøres for at ikke noe tilsvarende skal skje igjen.

Kommunikasjonssjef i Høyre, Rune Alstadsæter, ga følgende tilbakemelding fra tidligere statsminister, Erna Solberg:

– Det er nå satt i gang et arbeid for å gå gjennom regelverket. Vi i Høyre støtter det arbeidet. Slike saker er alltid vanskelig for tilliten til politikerne.

Hans Andreas Limi (FrP) ønsker at disse forholdene snarest mulig blir ryddet opp i.

– Fremskrittspartiet har stilt en rekke spørsmål til administrasjonen for å få klarhet i hva som har forårsaket alle «misforståelsene» av regelverket. Noen har kanskje vært i god tro og basert seg på råd fra administrasjonen, men hvis disse rådene ikke er iht Stortingets regelverk (fortolkning fra 2009) eller iht gjeldende skatteregler er det veldig alvorlig, selv om det er grunn til å understreke at stortingsrepresentanter på lik linje med alle andre i samfunnet har et selvstendig ansvar for å overholde lover og regler.

Limi mener det er grunn til bekymring når folk mister tilliten til landets ledende politikere.

– Alle de negative oppslagene om brudd på regelverk og samtidig påstander om at Stortinget har bevilget seg selv bedre ordninger enn vanlige folk, bidrar til å svekke Stortingets omdømme og folks tillit til politikere. Dette må vi rydde opp i snarest mulig, og derfor ønsker Fremskrittspartiet en gjennomgang av alle ordninger som gjelder for folkevalgte representanter, gjennomgang og presisering av regelverket og vurdering av behov for endringer i regelverk og praktisering. I tillegg kommer alle enkelttilfeller som også må behandles for å avklare fordelsbeskatning o.l.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen er forberedt på at politiet også kan ønske å gjennomgå Stortingets administrasjon i forbindelse med pendlerbolig-saken.

Resett kontaktet også stortingsrepresentanter fra Rødt, Venstre og Arbeiderpartiet for en kommentar, uten at noen av dem svarte.

