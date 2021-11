annonse

annonse

Tidligere olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg er ekskludert fra Frp fordi han skal ha lekket et internt dokument til Dagens Næringsliv.

Ifølge VG er det snakk om et dokument om at organisasjonsutvalget i partiet hadde opprettet en sak mot fylkeslederen, Dagfinn Olsen, på bakgrunn av «påstander om oppførsel som var i strid med Frps etiske retningslinjer».

Denne saken ble lagt bort, og er tidligere omtalt av NRK i tillegg til en rekke lokale medier, opplyser VG.

annonse

Freiberg ble ekskludert på et fylkesstyremøte i Nordland Frp 5. november.

– Jeg kan bekrefte at jeg er ekskludert og har ingen kommentarer utover at jeg stiller meg uforstående til vedtaket om eksklusjon og begrunnelsen for dette, skriver han i en epost til VG.

Frpa partileder Sylvi Listhaug sier i en kommentar til NTB at partiledelsen er gjort kjent med at Nordland Frp har fattet et vedtak om å frata Kjell Børge Freiberg sitt medlemskap i partiet.

annonse

– Freiberg har valgt å ikke påklage dette vedtaket. Det er leit at dette har endt slik, sier hun.

Fylkesleder Dagfinn Olsen i Nordland Frp ønsker ikke å kommentere saken.

Freiberg ble valgt inn på Stortinget fra Nordland i 2017, men tapte kampen om førsteplassen mot Dagfinn Olsen tidligere i år. Han var olje- og energiminister fra august 2018 til desember 2019.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474